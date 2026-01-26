एक्सप्लोरर
'हर पति-पत्नी की जिंदगी में..'शादी के 8 साल बाद युविका चौधरी से तलाक लेंगे प्रिंस नरूला? खुद कही ये बात
प्रिंस नरूला जल्द ही टीवी और ओटीटी के नए रिएलिटी शो द 50 में नजर आने वाले हैं. इसी बीच वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं.
प्रिंस नरूला ने युविका चौधरी के संग शादी की है. लेकिन, कपल की लव लाइफ में अक्सर उतार-चढ़ाव की खबरें सामने आती रहती हैं.पिछले दिनों इनके तलाक की खबरें चर्चा में थी.
