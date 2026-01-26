हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'हर पति-पत्नी की जिंदगी में..'शादी के 8 साल बाद युविका चौधरी से तलाक लेंगे प्रिंस नरूला? खुद कही ये बात

'हर पति-पत्नी की जिंदगी में..'शादी के 8 साल बाद युविका चौधरी से तलाक लेंगे प्रिंस नरूला? खुद कही ये बात

प्रिंस नरूला जल्द ही टीवी और ओटीटी के नए रिएलिटी शो द 50 में नजर आने वाले हैं. इसी बीच वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 02:24 PM (IST)
प्रिंस नरूला जल्द ही टीवी और ओटीटी के नए रिएलिटी शो द 50 में नजर आने वाले हैं. इसी बीच वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं.

प्रिंस नरूला ने युविका चौधरी के संग शादी की है. लेकिन, कपल की लव लाइफ में अक्सर उतार-चढ़ाव की खबरें सामने आती रहती हैं.पिछले दिनों इनके तलाक की खबरें चर्चा में थी.

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को लेकर कई बार दावा किया गया कि उनके रिश्ते में खटास आ चुकी है. अब वो साथ नहीं रहते हैं.हालांकि, युविका और प्रिंस ने तलाक की खबरों को झूठा ठहराया.
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को लेकर कई बार दावा किया गया कि उनके रिश्ते में खटास आ चुकी है. अब वो साथ नहीं रहते हैं.हालांकि, युविका और प्रिंस ने तलाक की खबरों को झूठा ठहराया.
इन सभी अफवाहों के बीच प्रिंस नरूला और युविका चौधरी एक साथ द 50 में नजर आने वाले हैं. इससे पहले दोनों को नच बलिए सीजन 9 में एक साथ देखा जा चुका है.
इन सभी अफवाहों के बीच प्रिंस नरूला और युविका चौधरी एक साथ द 50 में नजर आने वाले हैं. इससे पहले दोनों को नच बलिए सीजन 9 में एक साथ देखा जा चुका है.
Published at : 26 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Prince Narula Yuvika Choudhary

