‘एंग्जायटी की दवा खाने लगा’, अदनान शेख का खुलासा, बोले-परिवार ने नहीं किया पत्नी को स्वीकार

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘एंग्जायटी की दवा खाने लगा’, यूट्यूबर अदनान शेख का खुलासा, बोले-परिवार ने नहीं किया पत्नी आयशा को स्वीकार

‘एंग्जायटी की दवा खाने लगा’, यूट्यूबर अदनान शेख का खुलासा, बोले-परिवार ने नहीं किया पत्नी आयशा को स्वीकार

बिग बॉस ओटीटी 3 और द 50 जैसे रिएलिटी शोज में नजर आ चुके पॉपुलर यूट्यूबर अदनान शेख ने एक हिंदू लड़की के संग शादी की है. लेकिन, उनकी फैमिली ने अभी तक उनकी पत्नी को नहीं अपनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Mar 2026 05:06 PM (IST)
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यूट्यूबर अदनान शेख आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर तो कभी पर्सनल लाइफ को. अब हाल ही में अदनान ने ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिय़ा है.

फिल्मी विंडो को दिए इंटरव्यू में अदनान ने बताया है कि उनकी वाइफ आयशा को उनकी फैमिली के लोग अपनाने को तैयार नहीं हैं.इन सबसे परेशान होकर वो एंजाइटी की दवाइयां खाने लगे हैं. उन्होंने सोचा था कि बच्चा आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

मेरे अलावा उसका कोई नहीं है

बता दें अदनान ने रिद्धी जाधव के संग इंटरकास्ट मैरिज की थी.रिद्धि ने इस शादी के लिए अपना नाम बदलकर आयशा रख लिय़ा. इंटरव्यू में अदनाने ने कहा,'उसके मम्मी-पापा नहीं हैं. बच्चा जब हुआ था तो उसी वक्त पर उसकी मम्मी का निधन हो गया था. मेरे बच्चे के कुछ ही दिन बाद. तो अभी जो भी है मतलब मैं ही हूं. तभी तो ज्यादा, मतलब देखो ये कुछ भी इसकी तरफ से गलती नहीं मिलती है. मेरे घर के लोगों से वो कुछ नहीं बोलती ना बदतमीजी करती है.शादी होकर इतना वक्त हो गया है, पर मेरे घर पर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बोलीं. तो इसके लिए मैं स्टैंड लेता हूं और मरते दम तक लूंगा, क्योंकि अभी इसका जो हूं मैं ही हूं.जो भी दूसरे रिश्ते हैं, मां-बाप हो, भाई, कुछ भी हो XYZ,पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इसको गलत बोलेंगे या बहुत हदें पार करके, कुछ भी उल्टा सीधा, मेरे बच्चे के बारे में गलत बोलेंगे. जब तक जिंदा हूं, अल्लाह ने चाहा तो हमेशा रहूंगा, क्योंकि अभी इसका मेरे अलावा कोई नहीं है.'

 
 
 
 
 
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अदनान ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,'मैं रोकर, गिड़गिड़ाकर परिवार को मनाने की कोशिश की. लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हैं. शादी के बाद कोशिश बहुत की, बहुत बार रोकर, हाथ जोड़कर, पैर पड़कर भी रिक्वेस्ट किया कि मत करो. क्योंकि मैं तो घर पर रहना नहीं था. मैं बाहर चला जाता था. जो भी चीजें होती थीं यहां, कभी इसने पलटकर कुछ नहीं बोला.ये हमेशा मुझे बोलती थी. मैंने तो इसको शुरुआत में ही बोल दिया था कि तू कुछ मत बोलना, तू इतनी इज्जत रखना मेरी. मैं ते लिए खड़ा रहूंगा और ये बोलेगी तो ज्यादा खराब लगेगा. मैं मेरे हिसाब से चीजें समझा सकता हूं और मैंने कोशिश की, फिर भी नहीं समझे.'

ये भी पढ़ें:-Vijay Varma के बर्थडे पर बड़ा सरप्राइज, प्राइम वीडियो पर इस दिन रिलीज होगी ‘मटका किंग’

 

 

Published at : 29 Mar 2026 05:06 PM (IST)
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Adnan Shaikh
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