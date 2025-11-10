लाफ्टर शेफ से लेकर नागिन 7 तक, टीवी पर आने वाले हैं ये नए 5 शोज, टीआरपी में मचेगा तूफान?

टीवी की दुनिया में अक्सर नए शोज आते रहते हैं. कुछ शोज सालों साल एंटरटेन करते हैं और कुछ थोड़े ही समय में बंद हो जाते हैं. अब टीवी की दुनिया में एक साथ धमाका होने जा रहा है. कई सारे शोज आने वाले हैं और अपने कंटेंट से फैंस को खूब एंटरटेन करेंगे. और ये कहना गलत नहीं होगा कि नए शोज के आने के बाद टीआरपी में भी बड़ा हेरफेर दिखने वाला है.

नागिन 7

एकता कपूर की हिट सीरीज नागिन का सातवां सीजन आने वाला है. एकत ने अपनी नई नागिन का भी खुलासा कर दिया है. एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी शो में नागिन का रोल निभाएंगे. एकता ने खुद प्रियंका को इंट्रोड्यूस किया. शो नंवबर के आखिर में या दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में ऑनएयर हो सकता है.

लाफ्टर शेफ्स 3

लाफ्टर शेफ्स की भी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है. शो के दो सक्सेसफुल सीजन रहे हैं. अब तीसरा सीजन भी शुरू होने वाला है. शो 22 नवंबर से शनिवार और रविवार रात 9 बजे कलर्स पर आएगा. इस शो में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, ईशा मालवीय, जन्नत जुबैर, अभिषेक, गुरमीत चौधरी, देबिना बनर्जी, समर्थ जुरैल, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, एल्विश यादव जैसे कंटेस्टेंट होंगे. भारती सिंह और हरपाल सोखी शो के जज हैं.

लक्ष्मी निवास

इसके अलावा शो लक्ष्मी भी आने वाला है. शो में अक्षिता मुद्गल और राघव तिवारी लीड रोल में हैं. शो का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

तोड़कर दिल मेरा

ये शो स्टार प्लस पर आएगा. शो से रिलेटेड ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

सहर होने को है

ये शो भी कलर्स पर शुरू होने वाला है. शो में माही विज लीड रोल निभा रही हैं. शो की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है. शो का फर्स्ट टीजर रिलीज हो गया है. माही ने एक मुस्लिम महिला का रोल प्ले किया है.