हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजब पाकिस्तान ने जेठालाल के पिता को समझ लिया था इंडियन स्पाई, चंपकलाल की एक गलती पर गई थी भारी

जब पाकिस्तान ने जेठालाल के पिता को समझ लिया था इंडियन स्पाई, चंपकलाल की एक गलती पर गई थी भारी

तारक मेहता का उल्टा चश्मा खबरों में रहता है. शो के कई एपिसोड बहुत फनी हैं तो कई इमोशन्स और सीख से भरे हुए. आज हम आपको एक ऐसे एपिसोड की कहानी बता रहे हैं जब चंपकलाल पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस का फेवरेट शो है. इस शो के हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है. इन दिनों फिल्म धुरंधर से जुड़े कई सारे मीम सोशल मीडिया पर वायरल हैं. कई लोग इंडियन स्पाई बनकर पाकिस्तान जाने वाले मीम्स बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. ऐसे में तारक मेहता का भी एक सीन सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. हां चंपकलाल पाकिस्तान पहुंचता है और उन्हें इंडियन स्पाई समझा जाता है. 

जब पाकिस्तान पहुंचे चंपकलाल

दरअसल, 2025 जब शुरू हुआ था तो तारक मेहता में एक एपिसोड आया था, जहां सभी नए साल का जश्न मना रहे थे. इस पार्टी में चंपकलाल को हीलियम बैलून हवा में उड़ाने थे और बैलून के साथ वो खुद भी हवा में उड़ जाते हैं. इसके बाद वो हवा में उड़ते-उड़ते पाकिस्तानी बॉर्डर में एंटर कर जाते हैं. वहां पाकिस्तानी आर्मी उन्हें इंडियन जासूस समझ लेते हैं. इसके बाद चंपकलाल अपना दिमाग लगाते हैं और खुद को पाकिस्तानी जासूस बताते हैं और उन्हें अपने सवालों में उलझा देते हैं. इसके बाद वो खुद को बचा लेते हैं और फिर इंडिया वापस आते हैं. 

ऐसा ही एक किस्सा जेठालाल के साथ भी हुआ था. वो कच्छ गए थे घूमने और वहां से ऊंट पर बैठकर गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे. उस वक्त उन्हें पाकिस्तानी जेल में बंद भी रखा गया था. लेकिन फिर बहुत स्ट्रगल के बाद वो इंडिया वापस आए थे. शो के दोनों ही सीन्स के वीडियोज काफी वायरल हैं. 

इन दिनों शो के प्लॉट की बात करें तो शो में दिखाया जा रहा है कि चंपकलाल गायब हो गए हैं. टपु उन्हें ढूंढ़ने के लिए भटक रहा है. जेठालाल भी मुंबई में नहीं है तो ऐसे में टपु गोकुलधाम सोसायटी की मदद लेकर चंपकलाल को ढूंढ़ रहा है. देखना होगा कि चंपकलाल आखिर कहां गायब हो गए.

Published at : 21 Dec 2025 02:24 PM (IST)
