मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्में फैंस काफी पसंद करते हैं. स्त्री, मुंज्या, भेड़िया और थामा जैसी फिल्में काफी पसंद की गई. 2018 में जब स्त्री आई थी तो इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था. फिल्म की कहानी बहुत पसंद की गई थी. लेकिन क्या आपको पता शुरुआत में इस फिल्म को कोई फंडिंग नहीं करना चाहता था.

फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने PTI से बातचीत में बताया, 'पिछले 3 साल हमारे लिए बहुत शानदार रहे है. स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाका किया, वो किसने इमेजिन किया होगा. जब मैंने स्त्री का पहला पार्ट बनाया था तब उस फिल्म को कोई फंड नहीं कर रहा था. तो मुझे खुद ही फंडिंग करनी पड़ी थी. किसी ने कहा था कि फिल्म का टाइटल ठीक नहीं है ये चलेगी वहीं.'

स्त्री का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि स्त्री को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था. फिल्म ने 180 करोड़ का वर्ल्डवाइड करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज किया गया. स्त्री 2 ने 875 करोड़ की वर्ल्डवाइड कमाई की थी. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 601 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके अलावा मैडॉक की फिल्म छावा भी ब्लॉकबस्टर हिट रही. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ की कमाई की थी.

फिल्म की सक्सेस को लेकर उन्होंने कहा, 'अब हम थोड़े से डेयरिंग हो गए हैं. लेकिन अब हम थोड़े बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि ये अब सही समय है क्योंकि अब हम ज्यादा थिएटर एक्सपीरियंस चाहते हैं. टेक्निकली इक्कीस वर्ल्ड क्लास फिल्म है.'

इक्कीस को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. वहीं सिमर भाटिया फीमेल लीड में हैं. फिल्म में जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और धर्मेंद्र अहम रोल में हैं. फिल्म पहले 25 दिसंबर को रिलीज हो रही थी. लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है. फिल्म अब 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.