2025 के खत्म होने में महज दो दिन बचे हैं और जल्द ही 2026 का आगाज होने वाला है. लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनी सब पर कई ऐसे सीरियल्स दिखाए गए जिन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. ऐसे में उन सीरियल्स की एक्ट्रेसेस श्रेनु पारिख, करुणा पांडे और सुम्बुल तौकीन ने 2025 के यादगार पलों को शेयर किया और बताया कि इस साल उनकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है. वहीं, इस हसीनाओं ने 2026 से जुड़ा प्लान भी शेयर किया.

श्रेनु पारिख

'गाथा शिव परिवार की - गणेश कार्तिकेय' में देवी पार्वती की भूमिका निभा रहीं श्रेनु पारिख ने कहा, '2025 मेरे लिए खुद को फिर से खोजने का साल रहा. एक ब्रेक के बाद टेलीविजन पर वापसी करना और पार्वती की गरिमा व शक्ति को जीवंत करने की चुनौती को स्वीकार करना, मुझे याद दिला गया कि मुझे इस कला से प्यार क्यों है. इस भूमिका ने मुझे हर दृश्य में संतुलन, गहराई और ईमानदारी खोजने के लिए प्रेरित किया. दिव्य स्वरूप को निभाने से जो स्पष्टता मुझे मिली, उसने मुझे पहले से कहीं अधिक दयालु और साहसी बनाया है. 2026 में मैं सेट पर इसी उद्देश्य के साथ काम करना चाहती हूं और मेरा संकल्प है कि मैं जो कुछ भी करूँ, उसमें इरादे, फोकस और प्रामाणिकता के साथ आगे बढूं.'





करुणा पांडे

'पुष्पा इम्पॉसिबल' में पुष्पा का किरदार निभा रहीं करुणा पांडे ने कहा, 'इस साल पुष्पा ने मुझे सरप्राइज देना जारी रखा: वह फिर से छात्रा बनी, कानून की पढ़ाई की और अपना व्यवसाय बढ़ाया. मुझे एहसास हुआ कि उसका विकास ही मेरा विकास है. सबसे यादगार पल कोई एक दृश्य नहीं, बल्कि उसकी छोटी-छोटी जीतें थीं. 2025 ने मुझे याद दिलाया कि टेलीविजन एक जिम्मेदारी है और छोटी-छोटी खुशियां ही मिलकर बड़ा प्यार और खुशी बनाती हैं. 2026 के लिए, मेरा संकल्प है कि मैं पुष्पा के किरदार में अपनी पूरी आत्मा झोंक दूं, ताकि पर्दे पर वह गहराई और लचीलापन दिखे जिसकी दर्शक उम्मीद करते हैं. मैं उस साधारण महिला का जश्न मनाना जारी रखना चाहती हूँ जो असाधारण काम करती है.'





सुम्बुल तौकीर

'इत्ती सी खुशी' में अन्विता का किरदार निभा रहीं सुम्बुल तौकीर खान ने कहा, '2025 ने मुझे पर्दे पर और पर्दे के बाहर नए रिश्ते बनाने और जुड़ाव के बारे में बहुत कुछ सिखाया। मेरे लिए सबसे खास पल वह था जब मैंने उन युवा दर्शकों के संदेश पढ़े जिन्होंने कहा कि अन्विता की कहानी उनके अपने जीवन की झलक है. यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी कहानी ने केवल मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि लोगों की वास्तविक भावनाओं को छुआ. 2026 के लिए मेरी उम्मीद है कि हम ऐसे ही पल बनाते रहें जिससे लोग जुड़ाव महसूस करें. मेरा संकल्प अपनी खुशियों को संवारना और दर्शकों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना है.'







