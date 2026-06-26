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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाली हैं टीवी की मासूम बहू 'शिवांगी जोशी', कंटेस्टेंट्स को देंगी टफ कंपटीशन

'लॉक अप सीजन 2' में कैद होने वाली हैं टीवी की मासूम बहू 'शिवांगी जोशी', कंटेस्टेंट्स को देंगी टफ कंपटीशन

Shivangi Joshi: एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉक अप 2' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आने वाला हैं. इसी बीच टीवी की पॉपुलर बहू शिवांगी जोशी भी इसमें एंट्री ले रही हैं, जो उनके फैंस के लिए बहुत खास होने वाला हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 06:41 AM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. जल्द ही वो आने वाले रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. पर्दे पर मासूम और छुई मुई बहू का किरदार निभाने वाली शिवांगी शो में नए अवतार के नजर आने वाली है. इसी बीच शो के लिए एक्साइटमेंट और खुशी दिखाते हुए शिवांगी ने कई बातें शेयर की हैं. 

नर्वस हैं शिवांगी 

कंटेंस्टेंट के रूप में नेटफ्लिक्स के इस शो में एंट्री करने पर शिवांगी ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहूंगी और हिम्मत करके खेलूंगी. मैं बहुत सेंसिटिव और नर्वस हूं, लेकिन अब मैंने चैलेंज ले लिया है, तो इसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढूंगी. शिवांगी की ये बातें उनके फैंस को बहुत पसंद आ रही है और सभी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. 

 
 
 
 
 
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कब शुरू होगा शो?

बता दें कि शिवांगी को ये रिश्ता क्या कहलाता है से नई ऊंचाई मिली और उन्हें हर घर में पहचान मिली. इसके बाद उन्हें टीवी की सबसे पसंदीदा बहू और बेटी के से एक माना जाता हैं. आज भी उनके शोज के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते है और उनका साथ देते हैं. अब नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो इस रियलिटी शो में दस्तक दे रही है, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करने वाले हैं. ये शो 28 जून से स्ट्रीम किया जाएगा और इसमें शिवांगी के अलावा राम कपूर जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. 

 
 
 
 
 
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शिवांगी का करियर 

वहीं बात करें करियर की, तो शिवांगी ने बेगूसराय सीरियल से शुरुआत की थी. वो उत्तराखंड की एक सिंपल लड़की थी, जिसे अंदाजा नहीं था कि वो यहां तक पहुंचेगी. ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनके किरदार ने सभी दर्शकों पर मानो जादू कर दिया हो. इसके अलावा शिवांगी को खतरों के खिलाड़ी में भी देखा गया, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से उन्होंने बीच के शो छोड़ दिया. अब ये शो उनके करियर को नई ऊंचाई दे सकता हैं. 

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Input By : कलीम सलमानी
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Published at : 26 Jun 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Netflix Shivangi Joshi Lock Up Season 2
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