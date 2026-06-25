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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome to The Jungle First Review: अक्षय कुमार- सुनील शेट्टी-परेश रावल की तिकड़ी ने मचाया धमाल, यूजर्स बोले- पैसा वसूल, सुपरफनी है

Welcome to The Jungle First Review: अक्षय कुमार- सुनील शेट्टी-परेश रावल की तिकड़ी ने मचाया धमाल, यूजर्स बोले- पैसा वसूल, सुपरफनी है

'वेलकम टू द जंगल' के पेड प्रिव्यूज शुरू हो गए हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यूज भी आने लगे. यूजर्स फिल्म को लेकर पोस्ट कर रहे हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 25 Jun 2026 08:56 PM (IST)
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अक्षय कुमार-सुनील शेट्टी और परेश रावल की जोड़ी एक बार फिर से फैंस को हंसाने के लिए आ गई है. इस बार 'हेरी फेरी' नहीं बल्कि 'वेलकम टू द जंगल' के जरिए तीनों स्टार्स फैंस को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. 'वेलकम टू द जंगल' के पेड प्रिव्यूज 25 जून से शुरू हो गए हैं. यूजर्स सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यूज डाल रहे हैं और फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. 

कोई फिल्म को सुपर फनी बता रहा है. तो कोई फिल्म को पैसा वसूल

'वेलकम टू द जंगल' के सोशल मीडिया रिव्यू

एक यूजर ने लिखा- वेलकम टू द जंगल का पेड़ प्रिव्यू देख रहा हूं और फिल्म का इंट्रो जबरदस्त है. एक ने लिखा- फिल्म बहुत फनी है और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी.

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- थिएटर में 80 से ज्यादा लोग बैठे हैं. कोलकाता में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ है फिर भी इतने लोग फिल्म देखने आए हैं. 

वहीं एक यूजर ने लिखा- फिल्म का फर्स्ट हाफ में नॉन स्टॉप कॉमेडी है. स्टोरी बांधे रखती है और सरप्राइज ये है कि फिल्म कहीं भी बेतुका नहीं लगती. हर कैरेक्टर का अपना मोमेंट है. पूरा कास्ट को एक साथ खूबसूरत तरीके से लाया गया है. अक्षय कुमार ने साबित किया है कि वो क्यों बेहतरीन एंटरटेन हैं. सुनील शेट्टी और परेश रावल संग उनकी केमिस्ट्री फिल्म में खूब हंसी का तड़का लगाती है. एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त है. फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच्ड है लेकिन क्लाइमैक्स एंटरटेनिंग है. ओवरऑल फिल्म फनी है, एंटरटेनर है, खूब हंसी, एक्शन है. पैसा वसूल फिल्म है.

एक यूजर ने लिखा- इन लोगों को देखिए, ये कितने फ्रैश, यंग लग रहे हैं और इनकी कॉमिक टाइमिंग इस उम्र में OMG. मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल बाद इन सभी को ऐसे देख पाएंगे तो प्लीज जाइए और थिएटर में वेलकम टू द जंगल देखिए. दूसरे यूजर ने लिखा- अरशद और सुनील ने कैरेक्टर्स में जान डाल दी.

बता दें कि फिल्म 26 जून से रिलीज हो रही है. इस फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, राजपाल यादव, अरशद वारसी, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, तुषार कपूर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 25 Jun 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Review Welcome To The Jungle
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