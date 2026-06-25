Welcome to The Jungle First Review: अक्षय कुमार- सुनील शेट्टी-परेश रावल की तिकड़ी ने मचाया धमाल, यूजर्स बोले- पैसा वसूल, सुपरफनी है
'वेलकम टू द जंगल' के पेड प्रिव्यूज शुरू हो गए हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यूज भी आने लगे. यूजर्स फिल्म को लेकर पोस्ट कर रहे हैं.
अक्षय कुमार-सुनील शेट्टी और परेश रावल की जोड़ी एक बार फिर से फैंस को हंसाने के लिए आ गई है. इस बार 'हेरी फेरी' नहीं बल्कि 'वेलकम टू द जंगल' के जरिए तीनों स्टार्स फैंस को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. 'वेलकम टू द जंगल' के पेड प्रिव्यूज 25 जून से शुरू हो गए हैं. यूजर्स सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यूज डाल रहे हैं और फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
कोई फिल्म को सुपर फनी बता रहा है. तो कोई फिल्म को पैसा वसूल
'वेलकम टू द जंगल' के सोशल मीडिया रिव्यू
एक यूजर ने लिखा- वेलकम टू द जंगल का पेड़ प्रिव्यू देख रहा हूं और फिल्म का इंट्रो जबरदस्त है. एक ने लिखा- फिल्म बहुत फनी है और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी.
वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- थिएटर में 80 से ज्यादा लोग बैठे हैं. कोलकाता में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ है फिर भी इतने लोग फिल्म देखने आए हैं.
वहीं एक यूजर ने लिखा- फिल्म का फर्स्ट हाफ में नॉन स्टॉप कॉमेडी है. स्टोरी बांधे रखती है और सरप्राइज ये है कि फिल्म कहीं भी बेतुका नहीं लगती. हर कैरेक्टर का अपना मोमेंट है. पूरा कास्ट को एक साथ खूबसूरत तरीके से लाया गया है. अक्षय कुमार ने साबित किया है कि वो क्यों बेहतरीन एंटरटेन हैं. सुनील शेट्टी और परेश रावल संग उनकी केमिस्ट्री फिल्म में खूब हंसी का तड़का लगाती है. एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त है. फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा स्ट्रेच्ड है लेकिन क्लाइमैक्स एंटरटेनिंग है. ओवरऑल फिल्म फनी है, एंटरटेनर है, खूब हंसी, एक्शन है. पैसा वसूल फिल्म है.
#WelcomeToTheJungle Loved DHURANDAR Reference It's A Funny Dig 😂— 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔 𝗨𝗡𝗖𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥𝗘𝗗 (@Cine_Uncensored) June 25, 2026
Shetty Anna And Arshad Warsi Timing Is Good .
Paresh And Rajpal Yadav Timing Is DISAPPOINTING with Lame Jokes .
Mixup of Awara Pagal Deewana 😂
एक यूजर ने लिखा- इन लोगों को देखिए, ये कितने फ्रैश, यंग लग रहे हैं और इनकी कॉमिक टाइमिंग इस उम्र में OMG. मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल बाद इन सभी को ऐसे देख पाएंगे तो प्लीज जाइए और थिएटर में वेलकम टू द जंगल देखिए. दूसरे यूजर ने लिखा- अरशद और सुनील ने कैरेक्टर्स में जान डाल दी.
Arshad And Sunil ( YEDA ANNA) Nailing the Character 😭😭 #WelcomeToTheJungle pic.twitter.com/nyW3hESRF7— 𝐊𝐀𝐁𝐈𝐑 (@Akshaythunderr) June 25, 2026
Just look at them guys, they look so fresh, young and their comic timing at this age...OMG!😱🔥— ABHAY (@CinephileKS) June 25, 2026
I don't think 4-5 years later we'll get to see all of them together like this again.
So please go and watch #WelcomeToTheJungle in theatres..❤️pic.twitter.com/myeDQt3ADc
#WelcomeToTheJungle - MOVIE REVIEW ⭐⭐⭐✨ (3.5/5) 🔥👇— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) June 25, 2026
The first half is packed with non-stop comedy, a gripping story, and surprisingly avoids feeling illogical. Every character gets their moment, making the ensemble cast work beautifully.
Akshay Kumar once again proves why… pic.twitter.com/Ut5eliNnsQ
Welcome to the Jungle Movie First Show, #welcometothejungle pic.twitter.com/MXCoJBNCoj— Vikki Indori (@Mo61460761Vicky) June 25, 2026
More than 80 ppl sitting in my show for Welcome to the jungle, despite massive rains and many areas under waterlogged here in Kolkata…..— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) June 25, 2026
Much better occupancy than what I was expecting…. Good….
Let’s see how’s film…. 🤞
Now Watching First Paid Preview Of #WelcomeToTheJungle 👌🏻— KBV (@KbvAkshayRus16) June 25, 2026
And The Intro Is Totally Banger 🥵🥶#Akshaykumar 🔥 pic.twitter.com/qifx4laocN
बता दें कि फिल्म 26 जून से रिलीज हो रही है. इस फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, राजपाल यादव, अरशद वारसी, दलेर मेहंदी, फरीदा जलाल, तुषार कपूर जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है.