हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनरुबीना दिलैक के 'पिता' ने अपनी 'बहन' संग कर ली शादी, काम नहीं मिलने पर भीख मांगने को हुआ मजबूर

रुबीना दिलैक के 'पिता' ने अपनी 'बहन' संग कर ली शादी, काम नहीं मिलने पर भीख मांगने को हुआ मजबूर

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने एक वक्त पर खूब नाम कमाया होता है. लेकिन, अब छुट-पुट रोल्स ही कर रहे हैं. उन्हीं में से एक की कहानी इस आर्टिकल में पढ़िए..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 02:48 PM (IST)


रुबीना दिलैक के शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में उनके पिता मनिंदर की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले आयूब खान किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. आयूब खान ने बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में काम किया है. लेकिन, अब वो छोटे-मोटे रोल्स करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं.

बता दें आयुब खान का रिश्ता दिलीप कुमार से है. दरअसल, आयुब कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान और एक्ट्रेस बेगम पारा के बेटे हैं.छोटी सी उम्र में ही अयूब ने अपने चाचा के नक्शेकदम पर चलने का फैसला कर लिया था. फिर क्या था निकल पड़े एक्टर बनने.

माधुरी दीक्षित संग किया काम

1992 में उन्होंने फिल्म 'माशूका' से बॉलीवुड में कदम रखा. उसके बाद एक्टर को बीआर चोपड़ा के 'महाभारत' में भी देखा गया.अयूब खान ने अपने करियर में माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी एक्ट्रेस के संग 'मृत्युदंड' में भी काम किया था. इस फिल्म में एक्टर की एक्टिंग लोगों ने काफी पसंद की थी.

हालांकि,इसके बाद भी उनका बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा. उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे और उसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया.उसके बाद उन्हें नीरजा-एक नई पहचान, तेरे इश्क में घायल,उतरन और शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे शोज में देखा गया.


रुबीना दिलैक के 'पिता' ने अपनी 'बहन' संग कर ली शादी, काम नहीं मिलने पर भीख मांगने को हुआ मजबूर

2021 में अयूब खान ने एक इंटरव्यू के दौरान आर्थिक तंगी के बारे में बात की थी. एक्टर ने ये भी कहा था कि अगर ने जल्द से जल्द काम नहीं मिला तो भीख भी मांगनी पड़ सकती है.अयूब ने एक नहीं बल्कि दो शादियां की हैं, लेकिन वो चल नहीं पाई. एक्टर की पहली शादी सिर्फ 11 साल तक चली.

बुआ की बेटी संग की शादी

उसके बाद उन्होंने अपनी दोस्त से दूसरी शादी कर ली. हालांकि,ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए.आपको बता दें कि अयूब खान की पहली पत्नी का नाम मायसा उर्फ मारिसा था, जो उनकी बुआ फौजिया सुर्वे की बेटी थीं. 1992 में एक्टर ने अपनी ही कजिन सिस्टर संग शादी कर ली थी.

हालांकि, इससे पहले अयूब को कॉलेज के दौरान ही निहारिका से प्यार हो गया था. दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन जैसा सोचा, वैसा हो नहीं पाया. पढ़ाई के लिए निहारिका को अमेरिका जाना था, लेकिन एक्टर चाहते थे कि वो शादी कर ले. हालांकि, निहारिका ने अपने करियर को ज्यादा महत्व दिया और अयूब के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया.

उसके बाद अयूब ने अपनी बुआ की बेटी को ही बेगम बना लिया.लेकिन, तलाक के बाद निहारिका से शादी कर ली. दरअसल, निहारिका ने जिससे शादी की थी उससे उनका भी तलाक हो गया था. 2016 में इस कपल का भी तलाक हो गया. दोनों एक-दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से दूरियां बढ़ गईं.

Published at : 05 Nov 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Ayub Khan Shakti Astitva Ke Ehsaas
