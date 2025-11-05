एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला, दिलकश अंदाज में दिखे अक्षय कुमार से दिशा और इमरान हाशमन-यामी तक
Celebs Airport look: टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक आए दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं. कभी कोई वेकेशन के लिए जा रहा होता है तो कोई फिल्म की शूटिंग या प्रमोशन के लिए कहीं जा रहा होता है.
एयरपोर्ट पर जब भी कोई सेलेब स्पॉट किया जाता है तो उनका लुक जमकर वायरल होता है. इस बार अक्षय कुमार और दिशा पाटनी से लेकर इमरान हाशमी और यामी गौतम तक एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 05 Nov 2025 01:45 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
गुरुनानक जयंती पर निम्रत कौर ने गुरुद्वारे में टेका माथा, कड़ा प्रसाद बांटती नजर आईं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
8 Photos
वेडिंग सीजन में देने हैं पति संग रोमांटिक पोज, तो बी-टाउन की इन जोड़ियों से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
कौन है तेजल कुलकर्णी? जिससे वेदांत बिड़ला ने रचाई है शादी, पूरा बॉलीवुड हुआ था शामिल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion