एयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला, दिलकश अंदाज में दिखे अक्षय कुमार से दिशा और इमरान हाशमन-यामी तक

एयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला, दिलकश अंदाज में दिखे अक्षय कुमार से दिशा और इमरान हाशमन-यामी तक

Celebs Airport look: टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक आए दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं. कभी कोई वेकेशन के लिए जा रहा होता है तो कोई फिल्म की शूटिंग या प्रमोशन के लिए कहीं जा रहा होता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 01:54 PM (IST)
Celebs Airport look: टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक आए दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट किए जाते हैं. कभी कोई वेकेशन के लिए जा रहा होता है तो कोई फिल्म की शूटिंग या प्रमोशन के लिए कहीं जा रहा होता है.

एयरपोर्ट पर जब भी कोई सेलेब स्पॉट किया जाता है तो उनका लुक जमकर वायरल होता है. इस बार अक्षय कुमार और दिशा पाटनी से लेकर इमरान हाशमी और यामी गौतम तक एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए.

1/9
अक्षय कुमार और दिशा पाटनी एक साथ 'वेलकम टू जंगल' में नजर आने वाले हैं. इसी बीच दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
अक्षय कुमार और दिशा पाटनी एक साथ 'वेलकम टू जंगल' में नजर आने वाले हैं. इसी बीच दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
2/9
अक्षय कुमार और दिशा पाटनी इस दौरान कैजुअल लुक में दिखे. इस दौरान अक्षय को ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट किया गया तो वहीं, दिशा चॉकलेट ब्राउन ट्राउजर और व्हाइट टैंक टॉप पहने हुए नजर आईं.
अक्षय कुमार और दिशा पाटनी इस दौरान कैजुअल लुक में दिखे. इस दौरान अक्षय को ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट किया गया तो वहीं, दिशा चॉकलेट ब्राउन ट्राउजर और व्हाइट टैंक टॉप पहने हुए नजर आईं.
3/9
अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू जंगल' के सॉन्ग एक ऊंचा लंबा कद की छोटी सी क्लिप शेयर की है. उस क्लिप को देखने के बाद फैंस दिशा और अक्षय की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू जंगल' के सॉन्ग एक ऊंचा लंबा कद की छोटी सी क्लिप शेयर की है. उस क्लिप को देखने के बाद फैंस दिशा और अक्षय की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
4/9
यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. इन दिनों वो अपनी फिल्म का जोरों-शोरों से प्रमोशन कर रही हैं.
यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. इन दिनों वो अपनी फिल्म का जोरों-शोरों से प्रमोशन कर रही हैं.
5/9
इसी बीच एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. यामी ने अपने लुक से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
इसी बीच एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. यामी ने अपने लुक से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
6/9
दरअसल, यामी ने इस दौरान पीकॉक ग्रीन सूट पहना था और दुपट्टा कैरी कर रखा था. सूट में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लगीं. उनके सिंपल लुक को देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
दरअसल, यामी ने इस दौरान पीकॉक ग्रीन सूट पहना था और दुपट्टा कैरी कर रखा था. सूट में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लगीं. उनके सिंपल लुक को देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
7/9
इमरान हाशमी भी अपनी फिल्म 'हक' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है.
इमरान हाशमी भी अपनी फिल्म 'हक' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है.
8/9
इमरान हाशमी ने भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसी बीच एक्टर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
इमरान हाशमी ने भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसी बीच एक्टर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
9/9
इमरान हाशमी इस दौरान ब्लैक पैंट और ब्लैक शॉटन की शर्ट पहने दिखे, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे. एक्टर ने अपने स्टाइलिश लुक से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
इमरान हाशमी इस दौरान ब्लैक पैंट और ब्लैक शॉटन की शर्ट पहने दिखे, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे. एक्टर ने अपने स्टाइलिश लुक से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
Published at : 05 Nov 2025 01:45 PM (IST)
