सना खान ने आखिर क्यों की थी गुपचुप शादी, खुद इस राज से उठाया पर्दा, बताई ऐसी बात जिसे जानकर हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस सना खान हाल ही में रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में पहुंची थीं.जहां, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की.साथ ही शादी से जुड़े कई राज का खुलासा किया.
सना खान ने 2020 में बॉलीवुड को अलविदा कह हर किसी को चौंका दिया. उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजह धर्म को बताया था.हालांकि, वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और सेलेब्स के पॉडकास्ट में भी जाती रहती हैं. अब हाल ही में उन्हें रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में देखा गया, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की.
सना ने 21 नवंबर 2020 को मुफ्ती अनस सैयद संग निकाह कर लिया था. हालांकि,इसके बारे में उन्होंने पहले किसी को कुछ भी नहीं बताया था.उन्होंने गुपचुप तरीके से नए सफर की शुरुआत की थी. रश्मि के पॉडकास्ट में सना ने बताया कि अनस संग शादी करना उनकी लाइफ के सबसे बेस्ट डिसीजन्स में से एक है.
मेरे लिए शांति जरूरी थी
सना ने कहा,'जब हमने शादी करने के बारे में फैसला किया तो ज्यादा लोगों को नहीं बताया.मेरे परिवार के सदस्य और कुछ लोग इस बारे में जानते थे. मैं दिल से उनसे शादी करना चाहती थी.क्योंकि मेरे लिए शांति सबसे ज्यादा जरूरी थी लेकिन मैंने अपनी शादी की बात कई लोगों को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरा मन बदल दे.'
शादी के बारे में उन्होंने कहा,'हमारी शादी जब पक्की हुई तो ये टॉप सीक्रेट था. मेरे मम्मी-पापा के अलावा किसी को भी इस बारे में पता नहीं था. यहां तक कि कोई दूल्हे का नाम तक नहीं जानता था. जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो मेहंदी वाले ने दूल्हे का नाम पूछा तो मैंने उससे वो जगह खाली छोड़ने के लिए कहा था कि बाद में लिखेंगे.'
सना खान अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं और इसका जिक्र वो अक्सर करती हुई नजर आती हैं. इसके अलावा अब वो दो बेटों की मां भी बन चुकी हैं. हालांकि, सना की चाहत है कि उन्हें एक बेटी भी हो. इसका खुलासा भी उन्होंने रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में किया था.
