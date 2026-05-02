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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशॉर्ट्स और टॉप में दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी ने ढाया कहर, दिए कातिलाना पोज, वायरल हुई तस्वीरें

शॉर्ट्स और टॉप में दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी ने ढाया कहर, दिए कातिलाना पोज, वायरल हुई तस्वीरें

Ruhaanika Dhawan Photos: दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी रुहानिका धवन अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने शॉर्ट्स और टॉप में अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 09:08 AM (IST)
Ruhaanika Dhawan Photos: दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी रुहानिका धवन अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने शॉर्ट्स और टॉप में अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है.

टीवी शो 'ये हैं मोहब्बते में' दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी बन रूही के किरदार से रुहानिका धवन ने खूब सुर्खियां बटोरी. अब वो पहले से काफी बड़ी हो गई हैं. वो सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर छाई रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है.

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रुहानिका धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. फैंस उनकी हर एक नई पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
रुहानिका धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. फैंस उनकी हर एक नई पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
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हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं. फोटोज में वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.
हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं. फोटोज में वो काफी स्टाइलिश लुक में नजर आई.
Published at : 02 May 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Divyanka Tripathi Ruhanika Dhawan

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