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शॉर्ट्स और टॉप में दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी ने ढाया कहर, दिए कातिलाना पोज, वायरल हुई तस्वीरें
Ruhaanika Dhawan Photos: दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी रुहानिका धवन अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने शॉर्ट्स और टॉप में अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है.
टीवी शो 'ये हैं मोहब्बते में' दिव्यांकी त्रिपाठी की ऑन स्क्रीन बेटी बन रूही के किरदार से रुहानिका धवन ने खूब सुर्खियां बटोरी. अब वो पहले से काफी बड़ी हो गई हैं. वो सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर छाई रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कई ग्लैमरस फोटोज शेयर की है.
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Published at : 02 May 2026 09:08 AM (IST)
Tags :Divyanka Tripathi Ruhanika Dhawan
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