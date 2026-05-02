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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनआलीशान बंगले से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक, 21 की उम्र करोड़ों की मालकिन है अशनूर कौर, जानें नेटवर्थ

आलीशान बंगले से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक, 21 की उम्र करोड़ों की मालकिन है अशनूर कौर, जानें नेटवर्थ

Ashnoor Kaur Networth: टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर काफी लग्जरी लाइफ जीती है. आलीशान बंगले से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 02 May 2026 11:27 AM (IST)
Ashnoor Kaur Networth: टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर काफी लग्जरी लाइफ जीती है. आलीशान बंगले से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

अशनूर कौर टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो अपने लग्ज़री लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति, वो काफी लैविश लाइफ जीती है. 3 मई को एक्ट्रेस अपना 22वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं, ऐसे में जान लेते हैं उनकी नेटवर्थ.

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अशनूर कौर ने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी.
अशनूर कौर ने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी.
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उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ये रिश्ता क्या कहलाता है में छोटी नायरा की भूमिका निभाकर मिली. इसके अलावा एक्ट्रेस बालिका वधू और पटियाला बेब्स जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं.
उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ये रिश्ता क्या कहलाता है में छोटी नायरा की भूमिका निभाकर मिली. इसके अलावा एक्ट्रेस बालिका वधू और पटियाला बेब्स जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं.
Published at : 02 May 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Ashnoor Kaur

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