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आलीशान बंगले से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक, 21 की उम्र करोड़ों की मालकिन है अशनूर कौर, जानें नेटवर्थ
Ashnoor Kaur Networth: टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर काफी लग्जरी लाइफ जीती है. आलीशान बंगले से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.
अशनूर कौर टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो अपने लग्ज़री लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और करोड़ों की संपत्ति, वो काफी लैविश लाइफ जीती है. 3 मई को एक्ट्रेस अपना 22वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं, ऐसे में जान लेते हैं उनकी नेटवर्थ.
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Published at : 02 May 2026 11:27 AM (IST)
Tags :Ashnoor Kaur
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