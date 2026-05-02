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46 की उम्र में उर्वशी ढोलकिया का ग्लैमरस अंदाज, ब्लैक बिकिनी पहन बीच के किनारे दिए पोज, देखें तस्वीरें
Urvashi Dholakia Bikini Look: टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया आग लगा दी है. तस्वीरों में एक्ट्रेस बिकिनी पहन कातिलाना पोज दे रही हैं.
उर्वशी ढोलकिया भले ही इन दिनों छोटे पर्दे से दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस का ध्यान खींचा, जहां वो बिकिनी में कॉन्फिडेंट होकर पोज देती नजर आईं.
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Published at : 02 May 2026 09:57 PM (IST)
Tags :Urvashi Dholakia
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