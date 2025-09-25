टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने गुरुवार को एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मां कूष्मांडा देवी से बेजुबान जानवरों के लिए प्रार्थना की.इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में वह पालतू कुत्तों के साथ नजर आ रही हैं, जिन्हें उन्होंने अपने दिल के करीब बताया.

रुपाली ने अपने 'कॉफी' और 'किंग कॉन्ग' के संग किया पोज

अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मां कूष्मांडा से मेरी प्रार्थना है कि वह हर दिल को दया, करुणा और प्रेम से भर दें, खासकर उन बेजुबानों के लिए जो अपनी इमोशन व्यक्त नहीं कर सकते. मेरे 'कॉफी' और 'किंग कॉन्ग' यहां पोज दे रहे हैं. ये बोल नहीं सकते, लेकिन सब कुछ समझते और महसूस करते हैं."

तस्वीरों में रुपाली अपने पालतू कुत्तों के साथ अलग-अलग अंदाज में दिख रही हैं. एक तस्वीर में वह एक कुत्ते को गोद में लिए कैमरे की ओर देख रही हैं, जबकि दूसरा डॉगी उनके पास बैठा है. दूसरी तस्वीर में वह जमीन पर बैठकर एक कुत्ते को गोद में लिए उसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं, और बगल में बैठे डॉगी के भी सिर पर हाथ रखे हुए हैं. तीसरी तस्वीर में वह एक डॉगी को गोद में लिए हुए हैं और दूसरे के सिर को अपने सिर से सटाए हुए हैं, जो उनके प्रेम को दिखा रहा है.

रुपाली का खूबसूरत साड़ी लुक

लुक की बात करें तो अभिनेत्री ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी है, जिसका गुलाबी रंग का चौड़ा बॉर्डर है. इसके साथ ही उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पेयर किया. गले में नेकपीस, कानों में झुमके, नाक में महाराष्ट्रीयन नथ, हाथों में गोल्डन कंगन और बाजूबंद उनके लुक को निखार रहे हैं. साथ ही उन्होंने चंद्र बिंदी और मिनिमल मेकअप के साथ बालों को जूड़े में सजाया.

फैंस का मानना है कि ये तस्वीरें उनके सेट 'अनुपमा' की हैं. रुपाली की यह पोस्ट उनके फैंस के बीच खूब पसंद की जा रही है, और लोग उनके बेजुबानों के प्रति प्रेम और सेंसिटिविटी की सराहना कर रहे हैं.