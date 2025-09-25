हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सनी देओल की बहू की 10 तस्वीरें, जानें क्या करती हैं करण की पत्नी

Karan Deol Wife 10 Photos: एक्टर सनी देओल का परिवार हमेशा से चर्चा में रहा है. उनके बेटे करण देओल ने कुछ समय पहले शादी रचाई थी, जिसके बाद से ही सब सनी देओल की बहू के बारे में जानना चाहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 12:26 PM (IST)
बॉलीवुड के पावरफुल एक्टर सनी देओल का परिवार हमेशा सुर्खियों में रहता है. उनके बेटे करण देओल ने कुछ समय पहले शादी रचाई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी यानी सनी देओल की बहू भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गईं. लोग न सिर्फ उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं बल्कि यह जानने के लिए भी उत्सुक रहते हैं कि वो क्या करती हैं. आइए तस्वीरों के ज़रिए जानते हैं सनी देओल की बहू के बारे में खास बातें.

करण देओल ने द्रिशा आचार्य से 18 जून, 2023 में शादी की थी.
ये लव बर्ड्स बचपन से एक-दूसरे के अच्छे दोस्त थे. फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई.
द्रिशा आचार्य की बात करें तो वो एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. वो जाने माने बंगाली फिल्म निर्देशक बिमल रॉय की परपोती हैं.
द्रिशा के माता-पिता सुमित आचार्य और चिमू आचार्य दुबई में रहते हैं.
द्रिशा अपनी मां के साथ 1998 में दुबई शिफ्ट हो गई थी.
द्रिशा की मां मिडिल-ईस्ट में एक टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्रिशा अपनी मां के साथ नेशनल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम करती हैं.
वैसे तो द्रिशा फिल्मी बैकग्राउंड से हैं लेकिन वो लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करतीं.
फिल्मी दुनिया से कोसो दूर द्रिशा सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं हैं.
उनके इंस्टाग्राम पर 531 फॉलोअर्स हैं और वो 767 लोगों को फॉलो करती हैं.
लेकिन करण देओल अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर द्रिशा के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.
Published at : 25 Sep 2025 12:26 PM (IST)
Embed widget