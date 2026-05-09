'मैं कॉम्पटीटर नहीं मानती...', 'खतरों के खिलाड़ी 15' के लॉन्च में रुबीना दिलैक का दिखा बेबाक अंदाज
Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी का पोपुलर शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग अब केपटाउन में शुरू होने जा रही है. आज इसका लॉन्च इवेंट था, जिसमें रुबीना दिलैक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन की जबरदस्त चर्चा हो रही है. आज ही शो का लॉन्च हुआ है, जिसमें कई नए और पुराने कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं. इस बार भी शो को रोहित शेट्टी ही होस्ट करेंगे, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच रुबीना दिलैक का एक बयान चर्चा में आ गया हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रुबीना ने अपने बयान से ये साबित कर दिया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं.
मैं खुद का कंपटीशन हूं...
वीडियो में हर्ष गुजराल जब रुबीना से सवाल पूछते हैं कि यहां सबसे ज्यादा कंपटीटिव हैं इस गेम में, उसका क्या रीजन है? तो रुबीना बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब देती हैं, 'मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानती हूं.' तब हर्ष गुजराल मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'फिर ऐसा करो, आप अकेले ही अफ्रीका चली जाओ.' तब रुबीना बोलती हैं, 'आप देखोगे कि मैं अकेले ही स्टंट्स करूंगी क्योंकि मैं खुद का कंपटीशन हूं. मैं रुबीना 2.O हूं क्योंकि मां बनने के बाद क्या कुछ चेंज होता है, वो शायद आप में से कोई नहीं जान सकता है.'
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केपटाउन में होगी शो की शूटिंग
बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी' के 12वें सीजन में रुबीना दिलैक ने भाग लिया था. साथ ही अपनी मजबूत परफॉर्मेंस से टॉप 5 में जगह बनाई थीं. इसके बाद दोबारा उनकी वापसी ने फैंस को खुश कर दिया हैं और उनका ये अंदाज भी बहुत पसंद किया जा रहा है.
इस बार शो में रुबीना दिलैक, जैस्मिन भसीन, हर्ष गुजराल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, विशाल आदित्य सिंह, शगुन शर्मा, ओरी और अविका गौर हिस्सा ले रहे हैं. शो को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जून 2026 के अंत तक या जुलाई के शुरुआत में आ सकता है, जिसे आप कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. लॉन्च इवेंट के बाद अब इसकी शूटिंग भी साउथ अफ्रीका के केपटाउन में शुरू होने जा रही है.
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Source: IOCL