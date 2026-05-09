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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनीता अंबानी का बनारसी साड़ी में दिखा गजब अंदाज, 5 महीनों में हाथ से बुनकर की गई तैयार, देखिए फोटोज

नीता अंबानी का बनारसी साड़ी में दिखा गजब अंदाज, 5 महीनों में हाथ से बुनकर की गई तैयार, देखिए फोटोज

Neeta Ambani Look: नीता अंबानी ने एक बार फिर अपने शाही अंदाज से सबका दिल जीत लिया हैं. हाल ही में एक खास डिनर पार्टी में उन्होंने हाथों से बुनी गई बनारसी साड़ी पहनी, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 May 2026 08:25 PM (IST)
Neeta Ambani Look: नीता अंबानी ने एक बार फिर अपने शाही अंदाज से सबका दिल जीत लिया हैं. हाल ही में एक खास डिनर पार्टी में उन्होंने हाथों से बुनी गई बनारसी साड़ी पहनी, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

नीता अंबानी इन दिनों अपने नए लुक को लेकर खूब चर्चा में हैं. एक बार फिर उन्होंने भारत की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प की खूबसूरती को बहुत शानदार तरीके से पेश किया हैं. हाल ही में 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' में एक खास डिनर पार्टी का आयोजन हुआ. इस पार्टी को वेनिस बिएनाले में इंडिया पवेलियन की वापसी के जश्न के तौर पर रखा गया था. इस बीच नीता अंबानी का रॉयल लुक चर्चा का विषय बना हुआ है.

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इवेंट में नीता अंबानी ने अपने देश की बनाई हुई बनारसी ब्रोकेड कढ़ुआ साड़ी पहनी थी. इस साड़ी को तैयार करने में करीब 5 महीने का समय लग गया था.
इवेंट में नीता अंबानी ने अपने देश की बनाई हुई बनारसी ब्रोकेड कढ़ुआ साड़ी पहनी थी. इस साड़ी को तैयार करने में करीब 5 महीने का समय लग गया था.
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इस साड़ी को मास्टर आर्टिजन अशफाक अंसारी और हबीबुर्रहमान ने इसे अपने हाथों से बनाया हैं, जिसकी खूबसूरती साफ देखी जा सकती है.
इस साड़ी को मास्टर आर्टिजन अशफाक अंसारी और हबीबुर्रहमान ने इसे अपने हाथों से बनाया हैं, जिसकी खूबसूरती साफ देखी जा सकती है.
Published at : 09 May 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
Neeta Ambani Nita Mukesh Ambani Cultural Centre

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