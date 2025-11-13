टीवी के पॉपुलर एक्टपर में से एक माने जाने वाली ऋत्विक धनजानी ने हाल ही में कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर बात की. टू गर्ल्स एंड टू कप्स पॉडकास्ट में एक्टर ने बताया कि कैसे मुंबई के आराम नगर में उनकी मुलाकात कास्टिंग डायरेक्टर से हुई थी. उस दौरान उनकी उम्र महज 20 साल थी और उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था.

ऋत्विक धनजानी ने बताया कि डायरेक्टर ने उन्हें एक्टर्स की लाइन में से चुना था. ऋत्विक ने कहा,'वो आदमी मुझे स्टूडियो के अंदल ले गया और कहा,'आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं.' मैं हैरान रह गया, ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता कहीं से आ गया हो, मुझे लाइन से बाहर ले गया और कहा कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूं. मैं बहुत खुश हुआ और उन्हें धन्यवाद कहने लगा. फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत उनके ऑफिस आना होगा और मैंने कहा, हां, जरूर.'

बाइक पर वो पीछे बैठ गया

ऋत्विक से कास्टिंग डायरेक्टर ने पूछा कि वो कैसे आए, तो एक्टर ने बताया,'बाइक पर.' फिर डायरेक्टर ने कहा,' ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूं.' ऋत्विक ने कहा,'मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है.' एक्टर ने कहा,'इतने बड़े आदमी के पास एक कार होनी चाहिए और अगर कान नहीं भी तो कम से कम बाइक तो होना ही चाहिए.वो मेरी बाइक पर मेरे पीछे बैठे थे, क्या आप सोच सकते हैं?कास्टिंग डायरेक्टर ने रास्ते में उन्हें उन स्टार्स के बारे में बताया जिन्हें उन्होंने लॉन्च किया था, उससे ऋत्विक काफी इंप्रेस हुआ.'

हालांकि, जब वो ऑफिस पहुंचे तो वहां मामला गड़बड़ दिखा. उन्होंने कहा,'मैंने देखा कि वहां कोई ऑफिस नहीं था, बर एक किराने की दुकान थी, एक बन मस्का का स्टॉल.' मैं ये सोचता रहा,'क्या सच में वो यहां कास्टिंग करता है. ऐसा नहीं हो सकता.' मुझे वो एक संकरी गली में ले गया. मुझे लगा अंत में कोई बंगला होगा. लेकिन वहां एक बड़ा सा ताला लगा हुआ गेट था. उन्होंने उसे खोला, ,तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं.

एक्टर को छूना किया शुरू

उन्होंने कहा,'ऊपर आओ, ये मेरा ऑफिस है.' कसम से मेरी पैंट गीली हो गई, तब तक मुझे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है. उसने शोरील दिखाने कोकहा. हालांकि,उसे बीच में रोक दिया और कहा इंडस्ट्री में आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा. उन्होंने फिर ऋत्विक को छूना शुरू कर दिया.

ऋत्विक ने कहा,'जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, मैं मानो वहीं जम गया. मैं अंदर से डर गया था. मैं सिर्फ 20 साल का था. मैं कांप रहा था. किसी तरह से मैं वहां से बाहर निकलने में कामयाब रहा.' ऋत्विक इतना डर गए थे कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था. हालांकि, फिर हिम्मत करके मुंबई में रुके और स्टार बन गए.

