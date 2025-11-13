यूट्यूबर अरमान मलिक हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं. एक तरफ उनकी पहली पत्नी पायल मलिक चौथे बच्चे की मां बनने वाली है तो वहीं उनकी दूसरी पत्नी कृतिका के बेटे जैद को फिल्म मिल चुकी है. इसका खुलासा उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में किया है.

व्लॉग में शूटिंग डेट से लेकर मिलने वाली फीस तक का जिक्र किया गया है. इस न्यूज को सुन जैद के फैंस खुशी से झूम उठे हैं. व्लॉग में अरमान ने दिखाया कि उनके घर साउथ एक्टर सेतुरामन कुमानन और डायरेक्टर प्रसाद आए थे. बताया गया कि वो कृतिका के बेटे जैद को फिल्म में साइन करने के लिए आए थे.

जनवरी में होगी शूटिंग शुरू

फिल्म की शूटिंग जनवरी 2026 में पोंगल के बाद शुरू हो जाएगी. व्लॉग में कुमानन ने कहा,'मैं साउथ इंडियन एक्टर हूं और ये मेरे डायरेक्टर हैं.अभी हमारी पिक्चर शुरू हो रही है, जनवरी में, पोंगल के बाद, इसमें कृतिका मलिक के बेटे को साइन किया, वो भी एक्टिंग करने के लिए.'

यूट्यूबर ने जब एक्टर से पूछा कि बजट कितना होगा तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपये और शूटिंग 6 महीने में खत्म हो जाएगी. अरमान ने इस दौरान बताया कि कुमानन ने ही फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का सारा प्रोडक्शन किया था, जिसने दुनियाभर में करीब 847 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

28 दिनों में मिलेंगे इतने लाख

कृतिका और अरमान ने एग्रीमेंट पर साइन किया. यूट्यूबर ने बताया कि जैद 28 दिन शूट करेगा और उसे 3 लाख रुपये प्रति दिन मिलेंगे. यानी वो 8400000 रुपये कमा लेगा. बता दें कृतिका का बेटा अभी महज 2 साल 7 महीने का है उसका जन्म अप्रैल 2023 में हुआ था.

