Pongal Week Box Office Clash: पोंगल वीक में होगा महाक्लैश, 'द राजा साब' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी ये 5 बड़ी साउथ फिल्में
Pongal Week Box Office Clash: पोंगल वीक में एक से बढ़कर एक साउथ फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' के साथ इन फिल्मों की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.
पोंगल वीक 2026 में साउथ लवर्स मौज करने वाले हैं. 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक थिएटर्स में कई बड़ी साउथ फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इनमें से एक फिल्म प्रभास की 'द राजा साब' भी है. ये प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है जो अगले साल पोंगल पर रिलीज के लिए तैयार है. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' का सामना साउथ की दूसरी कई बड़ी फिल्मों से होगा.
द राजा साब
- प्रभास स्टारर हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- मारुति के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में संजय दत्त विलेन के रोल में दिखाई देंगे.
- इसके अलावा निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार भी 'द राजा साब' का हिस्सा हैं.
जन नायकन
- थलापति विजय की 'जन नायकन' भी पोंगल वीक में ही थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है.
- 9 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही ये फिल्म थलापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म है.
- 'जन नायकन' में बॉबी देओल और पूजा हेगड़े भी अहम रोल में नजर आएंगे.
मन शंकर वर प्रसाद गारू
- चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वर प्रसाद गारू' 12 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.
- इस फिल्म में नयनतारा बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी.
पराशक्ति
- शिवकार्तिकेय स्टारर फिल्म 'पराशक्ति' 10 जनवरी 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है.
- इस फिल्म में श्रीलीला लीड एक्ट्रेस का किरदार अदा करती दिखाई देंगी.
- 'पराशक्ति' एक पीरियड-ड्रामा है जिसे सुधा कोंगारा ने डायरेक्ट किया है.
भरथा महासयुलाकु विग्न्यप्ति
- 'भरथा महासयुलाकु विग्न्यप्ति' एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें रवि तेजा लीड रोल में है.
- ये फिल्म 12 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
- इस फिल्म में आशिका रंगनाथ और केतिका शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.
माय डियर सिस्टर
- 'माई डियर सिस्टर' एक तमिल फैमिली ड्रामा है जो 14 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- इस फिल्म में अरुलनिथी और ममता मोहनदास लीड किरदार अदा करते दिखाई देंगे.
- माय डियर सिस्टर को प्रभु जयराम ने डायरेक्ट किया है.
