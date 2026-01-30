हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनइस शो के मेकर्स भूले मर्दाया, 15 साल की एक्ट्रेस से करवाया ऐसा सीन, मच गया बवाल

इस शो के मेकर्स भूले मर्दाया, 15 साल की एक्ट्रेस से करवाया ऐसा सीन, मच गया बवाल

छोटे पर्दे पर फैमिली ड्रामा दिखाकर लोगों को एंटरटेन करने वाले सीरियल्स के मेकर्स अब शो की टीआरपी के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हैं. ऐसा ही कुछ अब इस पॉपुलर शो में देखने को मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 01:04 PM (IST)
टीवी मेकर्स अक्सर अपने शोज को लेकर बड़े-बड़े दावे करते रहते हैं. उनका कहना होता है कि टीवी सीरियल्स में परिवार के अटूट संस्कारों को दिखाया जाता है. लेकिन, इन दिनों टीवी की दुनिया में एक अलग ही बवाल मचा हुआ है. टीवी शोज में अब मर्यादा को ताक पर रख दिया जा रहा है.

इन दिनों दंगल टीवी शो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स शो को ऑफ एयर करने की मांग कर रहे हैं. बता दें दंगल टीवी पर हाल ही में एक नए शो रिमझिम:छोटी उमर बड़ा सफर का प्रीमियर हुआ है.

इस शो के एक सीन का क्लीप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाए गए सीन को देखकर कुछ दर्शक़ भड़क उठे हैं. लोगों का कहना है कि टीआरपी की रेस में मेकर्स नैतिकता को भूल चुके हैं.रिमझिम:छोटी उमर बड़ा सफर के बीते बुधवार यानी 28 जनवरी को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में एक सीन दिखाया गया.

रिमझिम:छोटी उमर बड़ा सफर में दिखाया गया इंटीमेट सीन

इस शो में हिमांशु अवस्थी को समीर की भूमिका में देखा जा रहा है.वहीं, याशिका शर्मा को रिमिझिम के कैरेक्टर में देखा जा रहा है.शो में दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया गया. समीर सीन में अपनी शेरवानी उतारकर रिमझिम को अपनी तरफ खींचता है और उसका ब्लाउज खुला हुआ देखकर उसे शेरवानी पहनाता है.

In which world is it okay for a 15 year old to shoot such intimate scenes?
byu/Cholebhature23 inIndianTellyTalk

सोशल मीडिया पर जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, तबसे बवाल मच गया है. वीडियो को रेडिट और एक्स पर शेयर किया गया है.  क्लिप को देखने के बाद दर्शकों का कहना है कि 15 साल की एक्ट्रेस से इस तरह का सीन करवाना बेहद ही आपत्तिजनक है. शो में दिखाए गए इस सीन से ज्यादा दोनों लीड कलाकारों के बीच उम्र का अंतर है.

याशिका शर्मा की उम्र 15 साल बताई जा रही है, जबकि हिमांशु अवस्थी 24 साल की हैं. लोगों का कहना है कि एक नाबालिग लड़की और एक बालिक पुरुष के बीच इस तरह का रोमांटिक एंगल नॉर्मलाइज करना समाज और इंडस्ट्री के लिए गलत मैसेज है.

Published at : 30 Jan 2026 01:04 PM (IST)
