हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: मिहिर की होगी डेथ , तुलसी होगी विधवा? पेरेंट्स को बर्बाद कर गायब होगा गौतम

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: मिहिर की होगी डेथ , तुलसी होगी विधवा? पेरेंट्स को बर्बाद कर गायब होगा गौतम

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. शो की कहानी एकदम बदल चुकी है. रिपोर्ट के अनुसार मिहिर का बिजनेस पूरी तरह से बिक जाएगा. वहीं, उसकी डेथ भी होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब धमाल देखने को मिल रहा है. एक के बाद एक तुलसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. शो में अब तक देखने को मिला कि गौतम की वजह से परी अपने तलाक का केस हार जाती है. उसके बाद रणविजय और गौतम मिलकर जीत का जश्न मनाते हैं.

वहीं, तुलसी खूब रोती है. गौतम भी अब वापस लौटने का फैसला करता है. हालांकि, उससे पहले वो नॉयना को खूब जलील करता है. इस बीच शो में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जल्द ही देखने को मिलेगा कि मिहिर को पता चलता है कि उसका बिजनेस डूब गया है.

मिहिर को लगता है तुलसी उसे बचा लेगी

उसको बिजनेस बेचने तक की नौबत आ जाती है. हालांकि, मिहिर को लगता है कि तुलसी उसे और उसके बिजनेस को बचा लेगी. मिहिर को एहसास होगा कि तुलसी के पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा. इस बात को सुन नॉयना परेशान हो जाती है. उसके बाद नॉयना अब मिहिर से दूरी बनाने की कोशिश करेगी.

नॉयना को समझ आ जाएगा कि अब शांति निकेतन में उसकी दाल नहीं गल सकती.मिहिर की बर्बादी होते गौतम गायब हो जाएगा. वहीं, बेटी के नाम पर रणविजय अब परी को परेशान करेगा.लेटेस्ट प्रोमो के अनुसार मिहिर का तगड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा. एक्सीडेंट में मिहिर बुरी तरह से घायल हो जाएगा, जिसे सुन तुलसी को सदमा लग जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार तुलसी जल्द ही विधवा होने वाली है. इलाज के दौरान उसकी जान चली जाएगी. मिहिर की ऐसी हालत होने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुलसी के कंधों पर आने वाली है.शो की कहानी में जल्द ही सबकुछ बदलने वाला है. वो दिन दूर नहीं है जब मिताली और ऋतिक का भी तलाक हो जाएगा. जल्द ही ऋतिक और मुन्नी की लव स्टोरी की शुरुआत हो जाएगी.

ये भी पढ़ें:-Anupama Writtren Update: मरने के बाद भूत बन रजनी को डराएगी 'अनुपमा', अनुज की वापसी से शो में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट!

Published at : 30 Jan 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

UGC New Rules : UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं जश्न तो खिन शोक | Supreme Court | BJP
Virat Kohli का Instagram हो गया हैक या बना ली दूरी? | Indian Cricketer | Social Media | ABP News
Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
दिल्ली NCR
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
'फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थीं', दिल्ली पुलिस कमांडो के भाई ने बयां की हत्या की खौफनाक कहानी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
रिलेशनशिप
बाल झड़ने से लेकर हनीमून पर सास तक, जानिए दुनिया में तलाक के 5 सबसे अजीब कारण
बाल झड़ने से लेकर हनीमून पर सास तक, जानिए दुनिया में तलाक के 5 सबसे अजीब कारण
जनरल नॉलेज
Pearl Formation: समुद्र के अंदर कैसे बनते हैं मोती, जानें क्या होती है प्रक्रिया?
समुद्र के अंदर कैसे बनते हैं मोती, जानें क्या होती है प्रक्रिया?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget