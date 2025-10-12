हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘गलतियों से सीखा है..’, एक्स हसबैंड नंदिश की सगाई के बाद रश्मि देसाई ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट, लिखी ये बात

'गलतियों से सीखा है..', एक्स हसबैंड नंदिश की सगाई के बाद रश्मि देसाई ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट, लिखी ये बात

Rashmi Desai Cryptic Post: रश्मि देसाई ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए उसके साथ अजीबोगरी कैप्शन लिखा. इसे यूजर्स अब उनके एक्स हसबैंड की सगाई से जोड़ रहे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 12 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड नंदिश संधू अब लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. उन्होंने एक्ट्रेस कविता बनर्जी संग सगाई भी कर ली है. जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की और लिखा, ‘गलतियों से सीखा है..’

रश्मि देसाई ने शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट

रश्मि देसाई पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस खूब एक्टिव रहती हैं. यहां हर दिन वो फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और डांस रील्स शेयर करती रहती हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा लिखा. जिसे यूजर्स नंदिश संधू की सगाई से जोड़ने लगे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashami Desai (@imrashamidesai)

कैप्शन में लिखी ऐसी बात

रश्मि ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर और इनके कैप्शन में लिखा, टगलती से गलती कर के गलतियों से सिखा है. इसलिए ज्यादा ज्ञान ना बांटिए और जीवन के मजे लीजिए..’ रश्मि की ये पोस्ट पढ़कर अब यूजर्स को लग रहा है कि उन्होंने नंदिश संधू पर तंज कसा है. पोस्ट को अभी तक हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में कुछ लोग रश्मि के लुक की तारीफ करते हुए भी नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashami Desai (@imrashamidesai)

नंदिश संधू से हुई थी एक्ट्रेस की शादी

रश्मि देसाई ने अपना एक्टिंग करियर टीवी शो ‘उतरन’ से शुरू किया था. इस शो में उनके साथ नंदिश संधू भी लीड रोल में नजर आए थे. शो के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और उनमें प्यार हो गया. फिर कुछ साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली. लेकिन इनकी शादी चार साल में ही टूट गई. अब रश्मि देसाई अकेले लाइफ बिता रही हैं और नंदिश जल्द ही दूसरी शादी करने वाले हैं. वो एक्ट्रेस कविता बनर्जी के पति बनेंगे. 

दिलजीत दोसांझ के बाद वरुण धवन ने भी छोड़ी ‘नो एंट्री 2’, सामने आई ये बड़ी वजह

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 12 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Rashmi Desai Nandish Sandhu TV News
