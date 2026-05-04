'अब होगा इनका शो बंद' रणवीर इलाहाबादिया ने किसके लिए कही ये बात?

यूट्यूूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना हाल ही में कपिल के शो 'ट ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आए. इस एपिसोड में सभी ने साथ जमकर मस्ती और हंसी-मजाक किया. शो में पुराने विवादों का भी जिक्र हुआ. वहीं, रणवीर और समय रैना को साथ देखने के बाद फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए. रणवीर ने अब हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

रणवीर इलाहाबादिया का पोस्ट वायरल

रणवीर इलाहाबादिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कई समय रैना और कपिल शर्मा के साथ कई सारी फोटोज शेयर की है. वहीं फोटोज से ज्यादा उनका नोट लोगो का ध्यान खीच रहा है. उन्होंने ने कैप्शन में लिखा, 'अब होगा इनका शो बंद!' दरअसल, ये उनकी पुरानी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कॉन्ट्रोवर्सी पर एक सेल्फ-रोस्ट था.

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वहीं, इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, 'ये पल मेरे दादाजी के लिए है, जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ साल 'द कपिल शर्मा शो' देखते हुए बिताए थे. अगर आज वो यहां होते, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहता! आप जहां भी हैं, दादाजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. हमें यहां बुलाने के लिए धन्यवाद कपिल शर्मा. इस पोस्ट पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.' उनका ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

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क्या था 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद?

बता दें, साल 2025 में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में एक कंटेस्टेंट के माता-पिता पर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई एक टिप्पणी ने भारी विवाद खड़ा कर दिया था. इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि रणवीर, समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. विवाद के चलते इस चर्चित शो को यूट्यूब से भी हटाना पड़ा था.