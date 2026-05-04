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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअशनूर कौर ने सेलिब्रेट किया अपना 22वां बर्थडे, अभिषेक-गौरव से लेकर प्रणीत मोरे तक ने बढ़ाई पार्टी की रौनक

अशनूर कौर ने सेलिब्रेट किया अपना 22वां बर्थडे, अभिषेक-गौरव से लेकर प्रणीत मोरे तक ने बढ़ाई पार्टी की रौनक

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर 22 साल की हो गई है. कल उनकी बर्थडे पार्टी में कई सेलेब्स शामिल हुए. पार्टी की कई वीडियो सोशल मीडियापर वायरल हो रहे. 

By : मयूरी सिंह | Updated at : 04 May 2026 11:04 AM (IST)
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अशनूर कौर टीवी की पापुलर एक्ट्रेस है. चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली अशनूर अब 22 साल की हो गई हैं. कल, यानी 3 मई को उन्होंने अपना 22वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. एक्ट्रेस के लिए घर पर भी सरप्राइज पार्टी प्लान की गई थी. उन्होंने बाहर भी अपने करीबी दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की. एक्ट्रेस के बर्थडे बैश में बिग बॉस 19 के कई कंटेस्टेंट शामिल हुए.

ग्लैमरस लुक में नजर आईं अशनूर
अशनूर कौर के बर्थडे बैश के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें वो अपने सभी दोस्तों के साथ फन करती नज़र आई. इस खास मौके पर अशनूर कौर का काफी ग्लैमरस लुक देखने को मिला. उन्होंने ग्रीन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी. उन्होंने सिल्वर एक्सेसरीज कैरी करके अपने लुक को कंप्लीट किया. सटल मेकअप और खुले बालों में अशनूर बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी. 

 
 
 
 
 
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अशनूर कौर पैपराजी के सामने अपना केक कट करके बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान वो काफी खुश भी नजर आई. उन्होंने पैपराजी को केक भी ऑफर किया.

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अशनूर कौर ने सेलिब्रेट किया अपना 22वां बर्थडे, अभिषेक-गौरव से लेकर प्रणीत मोरे तक ने बढ़ाई पार्टी की रौनक

अशनूर के बर्थडे बैश छाए बिग बॉस 19 के सितारें
अशनूर कौर के बर्थडे बैश में उनके बिग बॉस 19 के कई करीबी दोस्त शामिल हुए. अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, नेहल चूडासमा, कुनिका सदानंद, प्रणीत मोरे, नगमा मिराजकर और बसीर अली समेत सभी ने पार्टी की रौकन बढ़ाई. सभी ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए है. वीडियोज में सभी गाते झूमते हुए नजर आ रहे है.

 
 
 
 
 
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बता दें, अशनूर कौर ने घर पर भी अपने पेरेंट्स और दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी की. जिसकी झलक उनकी लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली. उन्होंने ने कई फोटोज शेयर की है. तस्वीरों में अशनूर व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस पहने नजर आई.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 May 2026 11:04 AM (IST)
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