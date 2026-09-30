Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमुंबई छोड़ना पड़ेगा...बिल्डर की गुंडागर्दी से परेशान 'रामायण-महाभारत' के एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, मांगी मदद

मुंबई छोड़ना पड़ेगा...बिल्डर की गुंडागर्दी से परेशान 'रामायण-महाभारत' के एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, मांगी मदद

बी.आर. चोपड़ा के सीरियल 'महाभारत' में गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह ने एक बिल्डर पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है. इस मामले में उन्होंने मदद की गुहार लगाई है.

Written By : अवधेश कुमार मिश्र |  Updated at : 30 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

बी.आर. चोपड़ा के लोकप्रिय धारावाहिक 'महाभारत' में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाकर घर-घर में लोकप्रिय हुए जाने-माने अभिनेता सुरेंद्र पाल सिंह इन दिनों प्रॉपर्टी से जुड़े एक मामले को लेकर दुविधा में हैं. अभिनेता ने एक बिल्डर पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटी के एक हिस्से को तोड़ा जा रहा है और इस मामले में उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है.

मुंबई छोड़ने को मजबूर हैं सुरेंद्र पाल सिंह 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
टीवी पर 10 मिनट छोटी होगी 'धुरंधर 2', सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, लगाए 45-50 कट, जानें- रन टाइम
टीवी पर 10 मिनट छोटी होगी 'धुरंधर 2', सेंसर बोर्ड ने लगाए 45-50 कट
टेलीविजन
अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट या करण वाही, कौन जीतेगा KKK 15 की ट्रॉफी? जानें कब, कहां और कितने बजे देखें ग्रैंड फिनाले
'खतरों के खिलाड़ी 15' का ग्रैंड फिनाले कब, कहां और कितने बजे देखें?
टेलीविजन
‘बच्चों की तरह गिर गईं’, बिग बॉस 20 में मैरी कॉम के गिरने पर गौहर खान ने किया काजी तौकीर को सपोर्ट
‘बच्चों की तरह गिर गईं’, मैरी कॉम के गिरने पर गौहर खान ने किया काजी तौकीर का बचाव
टेलीविजन
Video: 'अनुपमा' ने पूरा किया रुपाली गांगुली के पिता का अधूरा सपना, कहानी सुनाते हुए छलके आंसू
'हमने सब कुछ खो दिया था...', पिता को याद कर इमोशनल हुईं रुपाली गांगुली, देखें वीडियो

हाल ही में सुरेंद्र पाल सिंह ने एक मार्मिक वीडियो एबीपी न्यूज के साथ शेयर किया है, इसमें वो काफी भावुक नजर आ रहे हैं और अपनी आपबीती शेयर कर रहे हैं. भारी मन के साथ उन्होंने कहा कि मुंबई को उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है. हालांकि अब एक बिल्डर के आतंक से वो परेशान है और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें मुंबई छोड़ना पड़ेगा.

मुंबई छोड़ना पड़ेगा...बिल्डर की गुंडागर्दी से परेशान 'रामायण-महाभारत' के एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, मांगी मदद

ये भी पढ़ें: फिरोज खान ने ठुकराई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म 'हेरा फेरी', संजय गुप्ता ने बताई वजह

सुरेंद्र ने बिल्डर पर लगाए आरोप

बता दें कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में सुरेंद्र पाल की रेजिडेंशियल सोसाइटी है. उन्होंने बताया कि यहां एक बिल्डर अपनी मनमानी करते हुए उनके एक बड़े हिस्से को तोड़ने का काम कर रहा है. एक्टर ने बिल्डर के खिलाफ पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है, हालांकि उन्हें पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिली. अब उन्होंने एबीपी न्यूज को वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है. 

मुंबई छोड़ना पड़ेगा...बिल्डर की गुंडागर्दी से परेशान 'रामायण-महाभारत' के एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, मांगी मदद

गुंडागर्दी पर उतरा बिल्डर

सुरेंद्र पाल ने आरोप लगाया कि बिल्डर उनके खिलाफ करीब एक हफ्ते से मनमानी कर रहा है और अपने साथ सैकड़ों बाउंसर लेकर रौब दिखा रहा है. हालांकि इस मामले में अब तक बिल्डर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है.

मुंबई छोड़ना पड़ेगा...बिल्डर की गुंडागर्दी से परेशान 'रामायण-महाभारत' के एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, मांगी मदद

कई सीरियल्स में नजर आए सुरेंद्र पाल 

73 वर्षीय सुरेंद्र पाल ने साल 2002 के सीरियल 'रामायण' में ऋषि वशिष्ठ का किरदार निभाया था. वहीं साल 1988 के पॉपुलर सीरियल 'महाभारत' में वो गुरु द्रोणाचार्य के रोल में नजर आए थे. इसके अलावा 'शक्तिमान' जैसे सीरियल में उन्हें तमराज किलविश के किरदार में देखा गया. इसके अलावा वो 'चंद्रकांता' और 'चाणक्य' जैसे शोज का भी हिस्सा रहे. वहीं उन्होंने 'ईंट का जवाब पत्थर' और 'एयरलिफ्ट' जैसी फिल्मों में भी काम किया.

मुंबई छोड़ना पड़ेगा...बिल्डर की गुंडागर्दी से परेशान 'रामायण-महाभारत' के एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, मांगी मदद

ये भी पढ़ें: 14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ

और पढ़ें

About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Surendra Pal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
टीवी पर 10 मिनट छोटी होगी 'धुरंधर 2', सेंसर बोर्ड ने चलाई कैंची, लगाए 45-50 कट, जानें- रन टाइम
टीवी पर 10 मिनट छोटी होगी 'धुरंधर 2', सेंसर बोर्ड ने लगाए 45-50 कट
टेलीविजन
अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट या करण वाही, कौन जीतेगा KKK 15 की ट्रॉफी? जानें कब, कहां और कितने बजे देखें ग्रैंड फिनाले
'खतरों के खिलाड़ी 15' का ग्रैंड फिनाले कब, कहां और कितने बजे देखें?
टेलीविजन
‘बच्चों की तरह गिर गईं’, बिग बॉस 20 में मैरी कॉम के गिरने पर गौहर खान ने किया काजी तौकीर को सपोर्ट
‘बच्चों की तरह गिर गईं’, मैरी कॉम के गिरने पर गौहर खान ने किया काजी तौकीर का बचाव
टेलीविजन
Video: 'अनुपमा' ने पूरा किया रुपाली गांगुली के पिता का अधूरा सपना, कहानी सुनाते हुए छलके आंसू
'हमने सब कुछ खो दिया था...', पिता को याद कर इमोशनल हुईं रुपाली गांगुली, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
मध्य प्रदेश
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
क्रिकेट
क्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा
क्या है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत? कैसे हासिल किया खूंखार गेंदबाज का दर्जा
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
विश्व
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
एग्रीकल्चर
किसानों में खुशी की लहर, रबी की फसल के लिए सरकार ने जारी किए 1082 करोड़ रुपये
किसानों में खुशी की लहर, रबी की फसल के लिए सरकार ने जारी किए 1082 करोड़ रुपये
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget