'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने अविनाश मिश्रा, ट्रॉफी के साथ घर ले गए इतनी प्राइज मनी

महीनों तक चले मुश्किल स्टंट और चैलेंजिंग टास्क के बाद अविनाश मिश्रा 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बन चुके हैं. जब होस्ट रोहित शेट्टी ने उन्हें यह खास ट्रॉफी सौंपी, तो एक्टर इमोशनल हो गए. यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके दस साल के सफर का एक बड़ा पड़ाव है.

अविनाश मिश्रा ने जीता 'खतरों के खिलाड़ी 15'

रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किया जाने वाला स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' एक साल के ब्रेक के बाद इस साल अगस्त में अपने 15वें सीजन के साथ लौटा. 'डर का नया दौर' थीम वाले इस सीजन में पुराने और नए कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला किया. कई हफ्तों तक मुश्किल स्टंट्स का सामना करने के बाद, टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर बने हैं.

अविनाश मिश्रा ने टॉप 3 फाइनलिस्ट ऋत्विक धनजानी और ओरी को हराकर 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी अपने नाम की. खिताब के साथ-साथ, अविनाश ने 20 लाख रुपये का इनाम, यूरोप की ट्रिप एक कार भी जीती. टॉप 3 फाइनलिस्ट को एक बाइक भी दी गई.

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जीत के बाद अविनाश मिश्रा क्या बोले

अपनी जीत के बारे में बात करते हुए अविनाश ने एक बयान में कहा, "खतरों के खिलाड़ी' जीतना खास एहसास है क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने कुछ साबित करने के लिए शो साइन किया है, लेकिन इस सफर में मैंने जो कुछ भी साबित किया, वह खुद को ही किया. मैं सालों से टेलीविज़न से जुड़ा रहा हूं और हां, स्क्रीन पर एक अच्छे दिखने वाले लड़के के तौर पर जाना जाता रहा हूं मैंने उस सफर का मजा लिया, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझमें और भी बहुत कुछ देखें. इस शो ने मुझे बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर असल में अपने कामों से खुद को साबित करने का मौका दिया."

जीत के बाद अविनाश ने ईशा को लगाया गले

वहीं जैसे ही रोहित शेट्टी ने अविनाश मिश्रा को खतरों के खिलाड़ी 15 का विनर अनाउंस किया तो उनकी दोस्त ईशा काफी इमोशनल नजर आईं. जीत के बाद अविनाश ने भी ईशा को गले लगा लिया, दोनों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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अविनाश मिश्रा शुरुआत से ही रहे मजबूत परफॉर्मर

शुरुआत से ही, अविनाश मिश्रा शो में सबसे मजबूत परफॉर्मर्स में से एक बनकर उभरे. असल में, पूरे सीजन के दौरान उन्होंने एक भी टास्क बीच में नहीं छोड़ा और 'स्विफ़्ट इम्युनिटी जैकेट' भी जीती. इस जैकेट से उन्हें यह पावर मिली कि वे या तो किसी कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन से बचा सकते थे या फिर कोई टास्क करने से मना कर सकते थे. स्टंट्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, अविनाश को नए बैच के फरहाना भट्ट और ओरी, और साथ ही वापस आए कंटेस्टेंट्स करण वाही और ऋत्विक धनजानी से कड़ी टक्कर मिली.

अविनाश मिश्रा के बारे में

अविनाश मिश्रा लगभग एक दशक से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. एक्टर बनने से पहले, उन्होंने डीजे के तौर पर काम किया था. अविनाश ने 2016 में 'सेठजी' से एक्टिंग की शुरुआत की और बाद में 2017 में 'इश्कबाज' में नजर आए. 2018 में 'मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव' में उनके काम ने उन्हें काफी पहचान दिलाई.

उनके करियर में एक अहम मोड़ 2022 के शो 'नाथ' से आया. इस शो की सक्सेस के बाद, अविनाश 2024 में 'बिग बॉस 18' में नजर आए, सलमान खान के शो में भी वे सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक बनकर उभरे और चौथे नंबर पर रहे. जब वे 'बिग बॉस 18' के घर में ही थे, तभी उन्हें 'खतरों के खिलाड़ी 15' के कंटेस्टेंट के तौर पर फाइनल कर लिया गया था और फाइनल उन्होंने ये स्टंट बेस्ड रियलिटी शो जीत लिया है.