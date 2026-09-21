एक्सप्लोरर
रश्मि देसाई की टीवी पर वापसी, सरगुन-रवि के साथ काम पर बोलीं- घर जैसा महसूस हुआ
रश्मि देसाई ‘सयोनी’ से टीवी पर वापसी कर रही हैं और माया का किरदार निभाएंगी. उन्होंने सरगुन मेहता, रवि दुबे और निर्देशक उत्तम बेलावत की तारीफ की, जबकि शो में जान्हवी सोनी और गौतम सिंह विग भी नजर आएंगे.
रश्मि देसाई ‘सयोनी’में माया के किरदार से टीवी पर वापसी कर रही हैं और शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने सरगुन मेहता, रवि दुबे और निर्देशक उत्तम बेलावत के साथ काम करने को खास अनुभव बताया.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
Tags :Rashami Desai
टेलीविजन
8 Photos
आलीशान है दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम का मुंबई वाला घर, इंटीरियर देख फराह भी चौंकी
टेलीविजन
8 Photos
आलीशान है राहुल वैद्य का आशियाना, घर की छत पर बना है स्विमिंग पूल, देखें इनसाइड फोटो
टेलीविजन
7 Photos
यूट्यूबर अरमान मलिक 6ठी बार बनने वाले हैं पापा, दोनों पत्नियां साथ में हैं प्रेग्नेंट?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अमित शाह से मिली 300 करोड़ कमाने वाली 'हनुमान अंश' की टीम
मनोरंजन
976% प्रॉफिट के साथ साल की सबसे बड़ी हिट थी करीना कपूर की ये फिल्म
मनोरंजन
'इंडिया नहीं भारत की फिल्म है...', आयुष्मान खुराना का 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर बड़ा बयान
मनोरंजन
'एवेंजर्स: डूम्सडे' का प्री-सेल्स में धमाका, किया 55 मिलियन डॉलर का कलेक्शन
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion