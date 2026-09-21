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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरश्मि देसाई की टीवी पर वापसी, सरगुन-रवि के साथ काम पर बोलीं- घर जैसा महसूस हुआ

रश्मि देसाई की टीवी पर वापसी, सरगुन-रवि के साथ काम पर बोलीं- घर जैसा महसूस हुआ

रश्मि देसाई ‘सयोनी’ से टीवी पर वापसी कर रही हैं और माया का किरदार निभाएंगी. उन्होंने सरगुन मेहता, रवि दुबे और निर्देशक उत्तम बेलावत की तारीफ की, जबकि शो में जान्हवी सोनी और गौतम सिंह विग भी नजर आएंगे.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
रश्मि देसाई ‘सयोनी’ से टीवी पर वापसी कर रही हैं और माया का किरदार निभाएंगी. उन्होंने सरगुन मेहता, रवि दुबे और निर्देशक उत्तम बेलावत की तारीफ की, जबकि शो में जान्हवी सोनी और गौतम सिंह विग भी नजर आएंगे.

रश्मि देसाई ‘सयोनी’में माया के किरदार से टीवी पर वापसी कर रही हैं और शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने सरगुन मेहता, रवि दुबे और निर्देशक उत्तम बेलावत के साथ काम करने को खास अनुभव बताया.

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रश्मि देसाई ‘सयोनी’ से टेलीविज़न पर वापसी कर रही हैं. शो में वह माया के किरदार में नजर आएंगी.
रश्मि देसाई ‘सयोनी’ से टेलीविज़न पर वापसी कर रही हैं. शो में वह माया के किरदार में नजर आएंगी.
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‘सयोनी’ के प्रोमो में रश्मि का माया वाला अंदाज देखने को मिला है. उनके किरदार को लेकर शो शुरू होने से पहले ही लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई है.
‘सयोनी’ के प्रोमो में रश्मि का माया वाला अंदाज देखने को मिला है. उनके किरदार को लेकर शो शुरू होने से पहले ही लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई है.
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शो से वापसी को लेकर रश्मि ने सरगुन मेहता के साथ काम करने की बात भी की. उन्होंने सरगुन को शानदार बताया और उनके साथ काम करने पर खुशी जताई.
शो से वापसी को लेकर रश्मि ने सरगुन मेहता के साथ काम करने की बात भी की. उन्होंने सरगुन को शानदार बताया और उनके साथ काम करने पर खुशी जताई.
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रश्मि ने रवि दुबे के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि सरगुन और रवि के साथ काम करते हुए उन्हें घर जैसा महसूस होता है.
रश्मि ने रवि दुबे के साथ काम करने का अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने कहा कि सरगुन और रवि के साथ काम करते हुए उन्हें घर जैसा महसूस होता है.
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रश्मि के लिए सरगुन और रवि के साथ यह प्रोजेक्ट खास है. उन्हें लगता है कि दोनों के साथ काम करना उनके लिए एक नया और अहम मोड़ है.
रश्मि के लिए सरगुन और रवि के साथ यह प्रोजेक्ट खास है. उन्हें लगता है कि दोनों के साथ काम करना उनके लिए एक नया और अहम मोड़ है.
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रश्मि ने सरगुन और रवि की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि दोनों टीवी की दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं.
रश्मि ने सरगुन और रवि की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि दोनों टीवी की दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं.
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रश्मि ने बताया कि अब वह अपने काम को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर और फोकस्ड हैं. उनका कहना है कि अनुभव बढ़ने के साथ वह अब बेहतर काम कर सकती हैं.
रश्मि ने बताया कि अब वह अपने काम को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर और फोकस्ड हैं. उनका कहना है कि अनुभव बढ़ने के साथ वह अब बेहतर काम कर सकती हैं.
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रश्मि ने ‘सयोनी’ के निर्देशक उत्तम बेलावत की भी तारीफ की. उन्होंने उत्तम को शो की ‘धड़कन’बताते हुए पर्दे के पीछे की टीम की अहमियत बताई.
रश्मि ने ‘सयोनी’ के निर्देशक उत्तम बेलावत की भी तारीफ की. उन्होंने उत्तम को शो की ‘धड़कन’बताते हुए पर्दे के पीछे की टीम की अहमियत बताई.
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‘सयोनी’ में जान्हवी सोनी और गौतम सिंह विग भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. शो की कहानी में दोनों की मौजूदगी सानवी की जिंदगी में नए बदलाव लेकर आएगी.
‘सयोनी’ में जान्हवी सोनी और गौतम सिंह विग भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. शो की कहानी में दोनों की मौजूदगी सानवी की जिंदगी में नए बदलाव लेकर आएगी.
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‘सयोनी’ 23 सितंबर से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर शुरू होगा. शो को दर्शक जियोहॉटस्टार पर भी देख सकेंगे.
‘सयोनी’ 23 सितंबर से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर शुरू होगा. शो को दर्शक जियोहॉटस्टार पर भी देख सकेंगे.
Published at : 21 Sep 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Rashami Desai

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