सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब खत्म होने जा रहा है. शो का 7 दिसंबर को फिनाले है जिसमें पता चल जाएगा कि विनर की ट्रॉफी किसे मिलने वाली है. फिनाले में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल ने अपनी जगह बनाई है. फिनाले वीक में मालती चाहर की भी एंट्री हुई थी मगर मिड वीक एविक्शन में वो बाहर हो गईं. मालती ने घर से बाहर आने के बाद लेस्बियन वाले कमेंट पर रिएक्ट किया है.

मालती चाहर को शो में कुनिका ने लेस्बियन बोल दिया था. जिसके बाद वीकेंड का वार में बहुत बवाल हुआ था. मालती भी इस कमेंट के बाद से कुनिका से नाराज हो गई थीं. वो इतनी गुस्सा थीं कि कुनिका के एविक्शन होने के बाद उनको गले भी नहीं लगाया था.

मालती ने किया रिएक्ट

मालती ने इंटरव्यू में कहा- 'मुझे बाद में चला कि उन्होंने लेस्बियन कहा है. मगर मुझे ज्यादा लगा नहीं कि ये इतना चल रहा है बाहर. तब मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि लेस्बियन कोई गाली नहीं है. मगर मुझे ये लगा कि एक बार मुझसे पूछ तो लो कि मैं लेस्बियन हूं या नहीं. मैं इस बात को लेकर साफ हूं.'

मालती ने आगे कहा- 'वहां फरहाना लगी पड़ी है कि मुझे लड़कियां पसंद हैं. अरे एक बार मुझसे तो पूछ लो कि मुझे क्या पसंद है. तुम लोग लेस्बियन को गाली की तरह यूज कर रहे हो. सोशल मीडिया पर चल रहा है, लड़कों से बात कर रही हूं तो भी और लड़कों से बात कर रही हूं फिर भी. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करूं. मैं तान्या बन जाती हूं. खैर वो तो हो नहीं सकता था.'

ये भी पढ़ें: Tere Ishk Mein BO Day 8: 'धुंरधर' की रिलीज का भी 'तेरे इश्क' में पर नहीं पड़ा असर, 8वें दिन बजट भी वसूला, 'एक दीवाने की दीवानियत' को भी दी मात