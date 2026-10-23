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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'कीचड़ हटाने में 4 घंटे लगे', 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के मेनहोल सीन की शूटिंग में छूटे मुकुल हरीश के पसीने

'कीचड़ हटाने में 4 घंटे लगे', 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के मेनहोल सीन की शूटिंग में छूटे मुकुल हरीश के पसीने

‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ में टाइगर एक बच्ची को बचाने के लिए मैनहोल में कूदेगा. इस सीन की शूटिंग में मुकुल हरीश कीचड़ से लथपथ हो गए और उन्हें ये कीचड़ साफ करने में 4 घंटे लगे.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 23 Oct 2026 06:58 PM (IST)
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सोनी सब के सीरियल ‘पुष्पा इम्पॉसिबल’ में जल्द ही एक ऐसा सीन देखने को मिलेगा, जिसमें टाइगर एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा इस सीन को शूट करना टाइगर का किरदार निभाने वाले एक्टर मुकुल हरीश के लिए काफी मुश्किल रहा. मुकुल ने खुद इस सीन को शूट करने से जुड़ा अनुभव भी साझा किया है.

मां-बेटे के रिश्ते में आया नया मोड़

सीरियल की कहानी में हाल ही में पुष्पा और टाइगर को पता चला है कि दोनों मां-बेटे हैं. इस सच्चाई के सामने आने के बाद उनके रिश्ते में बड़ा बदलाव आया है. अब दोनों एक-दूसरे को समझने और अपनी जिंदगी में एक-दूसरे की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

आने वाले एपिसोड में एक छोटी बच्ची मैनहोल में गिर जाती है. उसे मुसीबत में देखकर टाइगर बिना देर किए उसे बचाने के लिए गड्ढे में कूद जाता है. ये सीन पर्दे पर जितना रियल और एड्वेंचरस दिखेगा, इसे शूट करने में उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ी है. इस सीन के लिए मेकर्स और एक्टर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

शूटिंग के दौरान कीचड़ से भर गए मुकुल हरीश

इस सीन को पर्दे पर असली दिखाने के लिए मुकुल हरीश सच में मैनहोल में कूदे थे. इस सीन के बाद उनके पूरे शरीर पर कीचड़ लग गया थाउ. उनका लुक इतना बदल गया कि सेट पर मौजूद लोग भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे.

कीचड़ हटाने में 4 घंटे लगे', 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के मेनहोल सीन की शूटिंग में छूटे मुकुल हरीश के पसीने

टाइगर का किरदार निभाने वाले मुकुल हरीश के मुताबिक, असली परेशानी सीन पूरा होने के बाद शुरू हुई. उन्हें अपने शरीर से कीचड़ साफ करने के लिए करीब चार घंटे तक शॉवर में बिताने पड़े.

मुकुल हरीश ने बताया कितना मुश्किल था सीन

मुकुल ने इस सीन को अपने सबसे चुनौतीपूर्ण शूट में से एक बताया. उन्होंने कहा, ‘मुझे एक बच्चे को बचाने के लिए मैनहोल के अंदर उतरना पड़ा और दृश्य के अंत तक मैं सिर से पैर तक कीचड़ में सना हुआ था. असली संघर्ष तो शॉट खत्म होने के बाद शुरू हुआ, जब मुझे अपने शरीर से सारा कीचड़ साफ करने के लिए लगभग चार घंटे शॉवर में बिताने पड़े. मेरा लुक इतना वास्तविक लग रहा था कि सेट पर मौजूद लोग भी मुझे पहचान नहीं पा रहे थे.’

कीचड़ हटाने में 4 घंटे लगे', 'पुष्पा इम्पॉसिबल' के मेनहोल सीन की शूटिंग में छूटे मुकुल हरीश के पसीने

मुकुल का कहना है कि ऐसे अनुभव एक कलाकार को अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं. यही वजह है कि मुश्किल होने के बावजूद ये शूट उनके लिए यादगार बन गया.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 23 Oct 2026 06:58 PM (IST)
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Mukul Harish
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