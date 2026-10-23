वेंकटेश की ‘एके 47’ से डरी ‘इमो इमो इदी’? टल गई रिलीज डेट

तेलुगु फिल्म ‘इमो इमो इदी’ अब 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी. रोशन मेका और प्रीति मुकुंदन की इस फिल्म को मेकर्स ने पोस्टपोन कर दिया है. इसी दिन वेंकटेश की फिल्म ‘आदर्श कुटुंबम’ भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर टालने के लिए ‘इमो इमो इदी’ की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. फिल्म की नई रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.

बता दें, ‘आदर्श कुटुंबम’ की रिलीज डेट भी कई बार पोस्टपोन हुई है. मेकर्स ने हाल ही में फिल्म को 30 उक्टूबर को रिलीज करने का फैसला किया है. इससे पहले ‘आदर्श कुटुंबम’ 9 अक्टूबर को रिलीज करना था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा न होने के कारण फिल्म की रिलीज टाल दी गई थी. उससे पहले वेंकटेश की ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी.

वेंकटेश की फिल्म के लिए बदला फैसला

‘इमो इमो इदी’ के निर्देशक सैलेश कोलानू ने सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज टलने की जानकारी दी. उन्होंने फिल्म की रिलीज टालने के लिए वेंकटेश के लिए अपने लगाव को कारण बताया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘कुछ लोग हम सबके दिल में खास जगह बना लेते हैं. वेंकटेश सर भी उन्हीं में से एक हैं. उनकी फिल्म आदर्श कुटुंबम 30 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. हमारी इमो इदी अब एक नए दिन आपको देखने को मिलेगी, जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी.’

इसके साथ ही उन्होंने वेंकटेश दग्गुबाती की फिल्म ‘आदर्श कुटुंबम’ की पूरी टीम को रिलीज के लिए शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म को ऑडियंस का खूब प्यार मिलेगा. बता दें कि ‘आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47’ का निर्देशन त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है. फिल्म में वेंकटेश के साथ श्रीनिधि शेट्टी भी नजर आएंगी.

‘इमो इमो इदी’ के नए गाने आएंगे

‘इमो इमो इदी’ की नई रिलीज डेट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मेकर्स जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं. हालांकि, फिल्म को ऑडियंस की एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए इसका प्रमोशन जारी रहेगा.

Some people hold a special place in all our hearts. Our beloved @VenkyMama is one of them. ❤️ With Venky sir’s #AdarshaKutumbam arriving on October 30, our #EmoEmoIdi will meet you on a new date, to be announced soon. Wishing Trivikram sir, @SrinidhiShetty7, @vamsi84, Chinababu garu and the entire team a wonderful release and a huge success. Until then, keep enjoying Emo Emo Idi’s music. More lovely songs are coming your way! — Sailesh Kolanu (@KolanuSailesh) October 21, 2026

निर्देशक सैलेश कोलानू ने इसी पोस्ट में आगे बताया कि फिल्म के गाने सुनने को मिलते रहेंगे और आने वाले दिनों में कुछ नए गाने भी रिलीज किए जाएंगे. यानी फिल्म की रिलीज भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन ऑडियंस को उत्सुक रखने के लिए गानों का सहारा लिया जाएगा, इसी बहाने फैंस को गानों से जुड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे.

रोशन मेका और प्रीति मुकुंदन की जोड़ी आएगी नजर

‘इमो इमो इदी’ एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें रोशन मेका और प्रीति मुकुंदन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत हेशम अब्दुल वहाब ने तैयार किया है. इसे सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले बनाया जा रहा है.