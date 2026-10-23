Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमावेंकटेश की ‘एके 47’ से डरी ‘इमो इमो इदी’? टल गई रिलीज डेट

वेंकटेश की ‘एके 47’ से डरी ‘इमो इमो इदी’? टल गई रिलीज डेट

तेलुगु स्टार वेंकटेश की ‘आदर्श कुटुंबम’ 30 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. इसका बॉक्स ऑफिस पर ‘इमो इमो इदी’ से क्लैश होना था. लेकिन अब 'इमो इमो इदी' की रिलीज डेट टाल दी गई है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 23 Oct 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

तेलुगु फिल्म ‘इमो इमो इदी’ अब 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी. रोशन मेका और प्रीति मुकुंदन की इस फिल्म को मेकर्स ने पोस्टपोन कर दिया है. इसी दिन वेंकटेश की फिल्म ‘आदर्श कुटुंबम’ भी रिलीज होने वाली है. ऐसे में दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर टालने के लिए ‘इमो इमो इदी’ की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. फिल्म की नई रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है.

बता दें, ‘आदर्श कुटुंबम’ की रिलीज डेट भी कई बार पोस्टपोन हुई है. मेकर्स ने हाल ही में फिल्म को 30 उक्टूबर को रिलीज करने का फैसला किया है. इससे पहले ‘आदर्श कुटुंबम’ 9 अक्टूबर को रिलीज करना था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा न होने के कारण फिल्म की रिलीज टाल दी गई थी. उससे पहले वेंकटेश की ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी.

वेंकटेश की फिल्म के लिए बदला फैसला

‘इमो इमो इदी’ के निर्देशक सैलेश कोलानू ने सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज टलने की जानकारी दी. उन्होंने फिल्म की रिलीज टालने के लिए वेंकटेश के लिए अपने लगाव को कारण बताया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ‘कुछ लोग हम सबके दिल में खास जगह बना लेते हैं. वेंकटेश सर भी उन्हीं में से एक हैं. उनकी फिल्म आदर्श कुटुंबम 30 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. हमारी इमो इदी अब एक नए दिन आपको देखने को मिलेगी, जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी.’

इसके साथ ही उन्होंने वेंकटेश दग्गुबाती की फिल्म ‘आदर्श कुटुंबम’ की पूरी टीम को रिलीज के लिए शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि फिल्म को ऑडियंस का खूब प्यार मिलेगा. बता दें कि ‘आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47’ का निर्देशन त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है. फिल्म में वेंकटेश के साथ श्रीनिधि शेट्टी भी नजर आएंगी.

‘इमो इमो इदी’ के नए गाने आएंगे

‘इमो इमो इदी’ की नई रिलीज डेट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मेकर्स जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं. हालांकि, फिल्म को ऑडियंस की एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए इसका प्रमोशन जारी रहेगा.

निर्देशक सैलेश कोलानू ने इसी पोस्ट में आगे बताया कि फिल्म के गाने सुनने को मिलते रहेंगे और आने वाले दिनों में कुछ नए गाने भी रिलीज किए जाएंगे. यानी फिल्म की रिलीज भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन ऑडियंस को उत्सुक रखने के लिए गानों का सहारा लिया जाएगा, इसी बहाने फैंस को गानों से जुड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे.

रोशन मेका और प्रीति मुकुंदन की जोड़ी आएगी नजर

‘इमो इमो इदी’ एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें रोशन मेका और प्रीति मुकुंदन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत हेशम अब्दुल वहाब ने तैयार किया है. इसे सितारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले बनाया जा रहा है.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 23 Oct 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Preity Mukhundhan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Prabhas Upcoming Movies: 'कल्कि 2' से लेकर 'स्पिरिट' तक, इन 5 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे प्रभास
'कल्कि 2' से लेकर 'स्पिरिट' तक, इन 5 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे प्रभास
साउथ सिनेमा
प्रभास के 47वें बर्थडे पर मेकर्स ने दिया सरप्राइज, 'फौजी' का पोस्टर जारी
प्रभास के 47वें बर्थडे पर मेकर्स ने दिया सरप्राइज, 'फौजी' का पोस्टर जारी
साउथ सिनेमा
Box Office: थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल
थर्सडे को भी ‘जेलर 2’ चमकी, 'प्रहार'-'नई नवेली' की घटी कमाई, जानें-'दृश्यम 3' का हाल
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी 'रणबाली' की रफ्तार, विजय-रश्मिका की फिल्म ने 7वें दिन कमाए इतने करोड़
'रणबाली' की कमाई में सातवें दिन गिरावट, विजय-रश्मिका की फिल्म ने कमाए इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम? एशियन पैरा गेम्स में लगा महिला से छेड़खानी का आरोप! वापस भारत भेजा
विश्व
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
'पाकिस्तान ने करगिल में मारे गए अपने सैनिकों के शव...' UN में भारत ने लगाई लताड़
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
एग्रीकल्चर
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget