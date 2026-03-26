अभिषेक कुमार के संग कभी रिलेशनशिप में थी ये हसीना? अब किया चौंकाने वाला खुलासा

निहारिका तिवारी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं, जो इन दिनों स्प्लिट्सविला 16 में अपनी जर्नी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस शो में दर्शक उनके और सोराब बेदी के कनेक्शन को काफी पसंद कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अभिषेक कुमार संग अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़ा खुलासा किया था.

निहारिका ने अपने इंटरव्यू में खुलासा कर दिया है कि कभी भी रियल लाइफ में वो अभिषेक कुमार के संग रिलेशनशिप में नहीं रहीं. एक्ट्रेस ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त वो दोनों मिलकर कंटेंट बनाते थे, जिसमें वो कपल के तौर पर नजर आते थे.

निहारिका ने कहा-हम सिर्फ दोस्त हैं

निहारिका ने आगे कहा कि वो सब सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ही था. उनका और अभिषेक का रिश्ता हमेशा प्रोफेशनल और दोस्ताना ही रहा है. हालांकि, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख लोगों को ऐसा लगता था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है.

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निहारिका के इस बयान के बाद दोनों के रिलेशनशप को लेकर जो खबरें सामने आ रही थीं, वो महज अब अफवाह साबित हो चुकी हैं. ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज रियल लाइफ में सच नहीं होती.

जब क्रिएटर सोशल मीडिया पर अपनी एक इमेज दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होगा. ऐसा ही कुछ निहारिका और अभिषेक के साथ भी हुआ. इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि रियल लाइफ में भी दोनों रिलेशनशिप में हैं.

वहीं, अभिषेक की बात करें तो वो टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक बन चुके हैं. वो उड़ारियां शो से घर-घर में पॉपुलर हुए. लेकिन, बिग बॉस से उनके करियर को और भी ऊंचाई मिली.

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