अभिषेक कुमार के संग कभी रिलेशनशिप में थी ये हसीना? अब किया चौंकाने वाला खुलासा
टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले अभिषेक कुमार अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. इसी बीच खबरें आ रही हैं कि कभी वो निहारिका तिवारी के संग रिलेशनशिप में थे.
निहारिका तिवारी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं, जो इन दिनों स्प्लिट्सविला 16 में अपनी जर्नी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस शो में दर्शक उनके और सोराब बेदी के कनेक्शन को काफी पसंद कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अभिषेक कुमार संग अपने रिलेशनशिप को लेकर बड़ा खुलासा किया था.
निहारिका ने अपने इंटरव्यू में खुलासा कर दिया है कि कभी भी रियल लाइफ में वो अभिषेक कुमार के संग रिलेशनशिप में नहीं रहीं. एक्ट्रेस ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त वो दोनों मिलकर कंटेंट बनाते थे, जिसमें वो कपल के तौर पर नजर आते थे.
निहारिका ने कहा-हम सिर्फ दोस्त हैं
निहारिका ने आगे कहा कि वो सब सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए ही था. उनका और अभिषेक का रिश्ता हमेशा प्रोफेशनल और दोस्ताना ही रहा है. हालांकि, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख लोगों को ऐसा लगता था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है.
View this post on Instagram
निहारिका के इस बयान के बाद दोनों के रिलेशनशप को लेकर जो खबरें सामने आ रही थीं, वो महज अब अफवाह साबित हो चुकी हैं. ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज रियल लाइफ में सच नहीं होती.
जब क्रिएटर सोशल मीडिया पर अपनी एक इमेज दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होगा. ऐसा ही कुछ निहारिका और अभिषेक के साथ भी हुआ. इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देख लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि रियल लाइफ में भी दोनों रिलेशनशिप में हैं.
वहीं, अभिषेक की बात करें तो वो टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक बन चुके हैं. वो उड़ारियां शो से घर-घर में पॉपुलर हुए. लेकिन, बिग बॉस से उनके करियर को और भी ऊंचाई मिली.
ये भी पढ़ें:-'सब जान गए क्यों नोटबंदी हुआ', धुरंधर 2 को लेकर बोले रवि किशन, वीडियो वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL