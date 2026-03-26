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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सब जान गए क्यों नोटबंदी हुआ', धुरंधर 2 को लेकर बोले रवि किशन, वीडियो वायरल

'सब जान गए क्यों नोटबंदी हुआ', धुरंधर 2 को लेकर बोले रवि किशन, वीडियो वायरल

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस फिल्म को देशभर के लोग देखना खूब पसंद कर रहे हैं. इसी बीच अब फिल्म को लेकर रवि किशन ने भी रिएक्शन दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Mar 2026 01:12 PM (IST)
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आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 इन दिनों खूब चर्चा में है. फिल्म को दर्शक से लेकर क्रिटिक्स तक खूब पसंद कर रहे हैं. इतना ही नहीं धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. इसी बीच भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर रवि किशन ने भी धुरंधर 2 को लेकर अपना रिएक्शन दिया है.

रवि किशन ने की धुरंधर 2 की तारीफ

रवि किशन ने ANI से बात करते हुए कहा धुरंधर 2 की तारीफ की और कहा,'धुरंधर फिल्म समाज का आईना है. संसद में जब हमला हुआ तब कोई कुछ नहीं बोला. अतीक अहमद के बारे में इतने मुकदमे दर्द हैं, अब ,सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं.सिनेमा समाज का आईना है,जो समाज में होता है, सिनेमा उसी पर बनता है. ये लोकतंत्र है.'धुरंधर 2 के बारे में आगे बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि सबको पता चल चुका है कि आखिर नोटबंदी क्यों हुई थी.'

उन्होंने कहा,'नोटबंदी के बारे में अब सब जान गए कि क्यों नोटबंदी हुई थी. सिनेमा इंडस्ट्री से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब ऐसे जागरूक फिल्में बनाने का समय आ गया है.'आपको बता दें कि धुरंधर 2 में धुरंधर की कहानी को आगे बढ़ाई गई है.

फिल्म में दिखाया गया कि जसकीरत सिंह रंगी कैसे हमजा बना.रणवीर सिंह के अलावा इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और आर माधवान ने अहम भूमिका निभाई है.बता दें धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 100 करोड़ रुपये की कमाई थी. वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.

कमाई के मामले में ये फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. रवि किशन से पहले कंगना रनौत, रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, शिव राजकुमार, अमीषा पटेल, आलिया भट्ट, राम गोपाल वर्मा, महेशा बाबू, राकेश रोशन, रमा चरण, जूनियर एनटीआर, अनुपम खेर,एसएस राजामौली, आयुष्मान खुराना और शिल्पा शेट्टी जैसे सेलेब्स भी धुरंधर 2 की तारीफ कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें:-मां बनने के बाद Kiara Advani का ग्लैमरस कमबैक,कृति सेनन से सौम्या टंडन तक ने क्लासी लुक्स से लूटी महफिल

 

 

Published at : 26 Mar 2026 01:12 PM (IST)
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Ranveer SIngh RAVI KISHAN Dhurandhar 2
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