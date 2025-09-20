करोड़पति सिंगर पर फिदा हुआ हीरो, जमीन पर लेटकर डांस का जलवा, देखें वीडियो

यह वीडियो हाल ही में रिलीज हुए पॉपुलर टीवी शो "पति, पत्नी और पंगा" के प्रोमो का है, जो हाल ही में रिलीज हुआ. प्रोमो में मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ को मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए देखा जा सकता है. इसमें सिंगर नेहा कक्कड़ मंच पर गाना गाती नजर आ रही हैं . गाना है 'हाय गर्मी'.

नेहा कक्कड़ के गाने पर अभिषेक का धमाकेदार डांस

उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज और शानदार परफॉर्मेंस के साथ गाना 'हाय गर्मी' गाया, जो प्रोमो का मुख्य अट्रैक्शन बन गया है. नेहा कक्कड़ की आवाज और उनकी एनर्जी ने ऑडियंस को पहली ही झलक में अट्रैक्ट कर दिया. प्रोमो का सेट कलरफुल और शानदार डेकोरेशन के साथ तैयार किया गया है, जिससे शो की थीम और अट्रेटिव लग रही है.

गाने के दौरान अभिषेक कुमार ने भी मंच पर अपना जलवा दिखाया और खुलकर डांस किया. उनके डांस मूव्स और एनर्जी ने प्रोमो को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया. नेहा के गाने के तालमेल के साथ उनका परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए एक यादगार पल बन गया.

नेहा और अभिषेक ने शो को बनाया सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग

प्रोमो में नेहा और अभिषेक दोनों का तालमेल और उनके एक्सप्रेशन दर्शकों को बांधे रखते हैं. सोशल मीडिया पर फैंस ने इस प्रोमो को खूब पसंद किया और अभिषेक कुमार के डांस को भी खासा सराहा गया.

यह प्रोमो यह दिखाता है कि 'पति, पत्नी और पंगा' न केवल एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि म्यूजिक, एनर्जी और स्टाइल के लिहाज से भी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा. नेहा कक्कड़ की आवाज और अभिषेक कुमार के शानदार डांस ने शो की चमक को दोगुना कर दिया है. यह प्रोमो फैंस के लिए एक यादगार और मजेदार एक्सपीरियंस साबित हुआ.

अभिषेक का नेहा संग फ्लर्ट और दमदार डांस

स्टेज पर नेहा की परफॉर्मेंस के दौरान अभिषेक कुमार, मिलिंद चंदवानी, गुरमीत चौधरी और रॉकी जायसवाल भी मौजूद थे . सभी कलाकार जमीन पर लोट-लोटकर डांस कर रहे हैं, जो देखने में काफी मजेदार लग रहा है. इस बीच, अभिषेक कुमार ने नेहा कक्कड़ से खुलकर फ्लर्ट किया.

उन्होंने सोशल मीडिया पर नेहा के लिए रोमांटिक कमेंट्स भी किए जैसे की वीडियो में अभिषेक का कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है . उनके डांस मूव्स, बॉडी लैंग्वेज और नेहा के प्रति उनका केयरिंग नेचर सभी को दिख रहा है.इस फ्लर्टिंग सीन को देखकर कुछ अन्य एक्ट्रेस, जैसे ईशा मालवीय, थोड़ी जलन दिखाते हैं, लेकिन अभिषेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.