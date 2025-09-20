हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकरोड़पति सिंगर पर फिदा हुआ हीरो, जमीन पर लेटकर डांस का जलवा, देखें वीडियो

करोड़पति सिंगर पर फिदा हुआ हीरो, जमीन पर लेटकर डांस का जलवा, देखें वीडियो

टीवी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के प्रोमो में अभिषेक कुमार करोड़पति सिंगर नेहा कक्कड़ पर फिदा नजर आते हैं. उन्होंने स्टेज पर जमीन पर लोट‑लोटकर धमाकेदार डांस किया, जो फैंस के बीच वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Sep 2025 06:29 PM (IST)

यह वीडियो हाल ही में रिलीज हुए पॉपुलर टीवी शो "पति, पत्नी और पंगा" के प्रोमो का है, जो हाल ही में रिलीज हुआ. प्रोमो में मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ को मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरते हुए देखा जा सकता है.  इसमें सिंगर नेहा कक्कड़ मंच पर गाना गाती नजर आ रही हैं . गाना है 'हाय गर्मी'.

नेहा कक्कड़ के गाने पर अभिषेक का धमाकेदार डांस
उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज और शानदार परफॉर्मेंस के साथ गाना 'हाय गर्मी' गाया, जो प्रोमो का मुख्य अट्रैक्शन बन गया है. नेहा कक्कड़ की आवाज और उनकी एनर्जी ने ऑडियंस को पहली ही झलक में अट्रैक्ट कर दिया. प्रोमो का सेट  कलरफुल और शानदार डेकोरेशन के साथ तैयार किया गया है, जिससे शो की थीम और अट्रेटिव लग रही है.

गाने के दौरान अभिषेक कुमार ने भी मंच पर अपना जलवा दिखाया और खुलकर डांस किया. उनके डांस मूव्स और एनर्जी ने प्रोमो को और ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया. नेहा के गाने के तालमेल के साथ उनका परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए एक यादगार पल बन गया.

नेहा और अभिषेक ने शो को बनाया सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग
प्रोमो में नेहा और अभिषेक दोनों का तालमेल और उनके एक्सप्रेशन दर्शकों को बांधे रखते हैं. सोशल मीडिया पर फैंस ने इस प्रोमो को खूब पसंद किया और अभिषेक कुमार के डांस को भी खासा सराहा गया.

यह प्रोमो यह दिखाता है कि 'पति, पत्नी और पंगा' न केवल एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि म्यूजिक, एनर्जी और स्टाइल के लिहाज से भी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा. नेहा कक्कड़ की आवाज और अभिषेक कुमार के शानदार डांस ने शो की चमक को दोगुना कर दिया है. यह प्रोमो फैंस के लिए एक यादगार और मजेदार एक्सपीरियंस साबित हुआ. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha Kakkar (@nehakakkar)

अभिषेक का नेहा संग फ्लर्ट और दमदार डांस 
स्टेज पर नेहा की परफॉर्मेंस के दौरान अभिषेक कुमार, मिलिंद चंदवानी, गुरमीत चौधरी और रॉकी जायसवाल भी मौजूद थे . सभी कलाकार जमीन पर लोट-लोटकर डांस कर रहे हैं, जो देखने में काफी मजेदार लग रहा है. इस बीच, अभिषेक कुमार ने नेहा कक्कड़ से खुलकर फ्लर्ट किया.

उन्होंने सोशल मीडिया पर नेहा के लिए रोमांटिक कमेंट्स भी किए जैसे की वीडियो में अभिषेक का कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है . उनके डांस मूव्स, बॉडी लैंग्वेज और नेहा के प्रति उनका केयरिंग नेचर सभी को दिख रहा है.इस फ्लर्टिंग सीन को देखकर कुछ अन्य एक्ट्रेस, जैसे ईशा मालवीय, थोड़ी जलन दिखाते हैं, लेकिन अभिषेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

और पढ़ें
Published at : 20 Sep 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Neha Kakkar Abhishek Kumar Pati Patni Aur Panga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
IDBI Bank ने बढ़ाए FD ब्याज दरें | अब पाएं 7.30% तक Return| Paisa Live
US-India trade तनाव से भारत को भारी नुकसान–जानिये कौनसे sectors हुए सबसे ज्यादा प्रभावित।Paisa Live
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
इंडिया
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
अफ्रीका में बजा स्वदेशी हथियारों का डंका, टाटा का 'WHAP' प्लांट बनकर तैयार, राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग
ट्रेंडिंग
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
सुन धाकड़ गर्ल ही कहते हैं! लड़की ने मौत के कुएं में बाइक चलाकर मचाया गदर, देखने वालों के उड़े होश- वीडियो वायरल
शिक्षा
Jobs 2025: लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
लाखों में चाहिए सैलरी तो तुरंत कर लें इस भर्ती के लिए आवेदन, एक क्लिक में पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget