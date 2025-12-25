सर्जरी के आरोपों पर प्रियंका चाहर चौधरी में किया रिएक्ट, बोलीं- 'मेरा चेहरा फूला हुआ..'
प्रियंका चाहर चौधरी इन दिनों अपने अपकमिंग शो 'नागिन 7' को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. ये पहला मौका है जब प्रियंका दुनिया के सामने नागिन के कैरेक्टर में नजर आने वाला हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी जल्द ही नागिन 7 में नजर आने वाली हैं, जिसमें उन्हें अनंत कुल की नागरानी के रोल में देखा जाएगा.प्रियंका को फैंस इस रोल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं, ये भी चर्चा है कि एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है.
क्योंकि, उनका लुक पहले से अब बहुत ज्यादा बदल चुका है. अब प्रियंका ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है.ईटाइम्स टीवी को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चाहर चौधरी ने कहा कि वो पिछले एक से दवाइयां खा रही थीं. वो जिस चीज से गुजरी हैं, उसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं. वो दवाइयों की हैवी डोज ले रही थीं. हालांकि, एक्ट्रेस ने सर्जरी को लेकर घूमा-फिराकर जवाब दिया. एक्ट्रेस ने कहा कि हर किसी को अपनी खूबसूरती को बढ़ाने का अधिकार है और वो उनकी मर्जी है.
सर्जरी को लेकर प्रियंका चाहर चौधरी ने कही ये बात
प्रियंका ने कहा,'ये सब बातें काफी समय से चल रही हैं. पिछले साल भर मैं दवाइयां ले रही थी और मुझे एंटीबायोट्किस की बहुत ज्यादा खुराक दी गईं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है. इससे मेरा वजन कम हो गया, लेकिन मेरा चेहरा फूला हुआ सा लग रहा था. हालांकि, लोग इसे कुछ और ही समझ रहे थे. छोटी-मोटी बातों की तो, कोई बात नहीं. हर किसी को अपनी सुंदरता बढ़ाने का अधिकार है, और ये पूरी तरह से मेरी मर्जी है.अगर मैं काजल लगाती हूं या लेंस पहनती हूं तो लोग सोचने लगते हैं कि मैंने अपने चेहरे पर कुछ करवाया है. दोस्तों, ये मेरा चेहरा है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है. ये बस थोड़ा सा टच-अप या मेकअप है. अगर आप इसे मेकअप कहकर देखते हैं तो भी लोग कुछ न कुछ कह ही देते हैं, और ये सही नहीं है.'
प्रियंका ने इस दौरान रंग-रूप पर कमेंट किए जाने पर भी खुलकर बात की.एक्ट्रेस ने कहा,'इसमें समस्या क्या है? ये आपकी पसंद है. ये आपका चेहरा है और ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है. अगर किसी को ये बुरा भी लगता है तो भी ये आपका ही फैसला है.फिर लोगों को इस पर टिप्पणी करने या चिंता करने की क्या जरूरत है?.'
एक्ट्रेस ने कहा कि हम पब्लिक फिगर हैं, लेकिन कभी-कभी लोग बहुत असंवेदनशील हो जाते हैं,और ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं इसे सहजता से लेती हूं लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी टिप्पणियों को सहन नहीं कर पाते.'
