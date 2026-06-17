Viral Video: पति से अलग होने के बाद बेटी तारा संग डांस करती दिखीं माही विज, जय भानुशाली के कमेंट ने खींचा ध्यान
Mahhi Vij Dance Video: टीवी एक्ट्रेस माही विज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी तारा के साथ डांस करती नजर आ रही हैं.
छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस माही विज पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो शादी के 14 साल बाद अपने पति और एक्टर जय भानुशाली से अलग हो गई हैं. इस साल की शुरुआत में दोनों ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. अब पति जय भानुशाली से अलग होने के बाद माही विज का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
माही विज और तारा ने किया 'बोले चूड़ियां है' गाने पर डांस
माही विज ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो वो अपनी बेटी तारा के साथ जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में माही फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'बोले चूड़ियां है' पर अपनी बेटी के साथ झूमती नजर आ रही हैं. माही और तारा का ये क्यूट डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मां-बेटी की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. दोनों की केमिस्ट्री और एनर्जी फैंस को काफी पसंद आ रही है.
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जय भानुशाली ने क्या कमेंट किया?
फैंस माही के इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मां-बेटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, जय भानुशाली के कमेंट ने लोगों का खास ध्यान खींचा. उन्होंने अपनी एक्स वाइफ की पोस्ट पर 'सो क्यूट' लिखते हुए हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए. वहीं, माही ने भी जय को रिप्लाई करते हुए हंसने वाले इमोज शेयर किए हैं.
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तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं जय भानुशाली और माही विज
बता दें कि माही विज ने 11 नवंबर 2011 को जय भानुशाली से शादी की थी. हालांकि, दोनों ने साल 2010 में ही गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी. साल 2017 में कपल ने अपने केयरटेकर के दो बच्चों राजवीर और खुशी को गोद लिया था, जिसके बाद 2019 में माही ने बेटी तारा को जन्म दिया. अलग होने के बाद भी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. करीब 14 साल साथ रहने के बाद जय और माही ने 4 जनवरी 2026 को आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया.
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