हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनViral Video: पति से अलग होने के बाद बेटी तारा संग डांस करती दिखीं माही विज, जय भानुशाली के कमेंट ने खींचा ध्यान

Viral Video: पति से अलग होने के बाद बेटी तारा संग डांस करती दिखीं माही विज, जय भानुशाली के कमेंट ने खींचा ध्यान

Mahhi Vij Dance Video: टीवी एक्ट्रेस माही विज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी तारा के साथ डांस करती नजर आ रही हैं.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jun 2026 07:53 PM (IST)
Preferred Sources

छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस माही विज पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो शादी के 14 साल बाद अपने पति और एक्टर जय भानुशाली से अलग हो गई हैं. इस साल की शुरुआत में दोनों ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. अब पति जय भानुशाली से अलग होने के बाद माही विज का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

माही विज और तारा ने किया 'बोले चूड़ियां है' गाने पर डांस
माही विज ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो वो अपनी बेटी तारा के साथ जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में माही फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'बोले चूड़ियां है' पर अपनी बेटी के साथ झूमती नजर आ रही हैं. माही और तारा का ये क्यूट डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मां-बेटी की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. दोनों की केमिस्ट्री और एनर्जी फैंस को काफी पसंद आ रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

जय भानुशाली ने क्या कमेंट किया?
फैंस माही के इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मां-बेटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, जय भानुशाली के कमेंट ने लोगों का खास ध्यान खींचा. उन्होंने अपनी एक्स वाइफ की पोस्ट पर 'सो क्यूट' लिखते हुए हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए. वहीं, माही ने भी जय को रिप्लाई करते हुए हंसने वाले इमोज शेयर किए हैं.  

ये भी पढ़ेंः 'शरवरी कहां है' पूछने वालों को आलिया भट्ट ने दिया जवाब, दिखाई 'अल्फा' की पांच फोटोज 

Viral Video: पति से अलग होने के बाद बेटी तारा संग डांस करती दिखीं माही विज, जय भानुशाली के कमेंट ने खींचा ध्यान

तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं जय भानुशाली और माही विज
बता दें कि माही विज ने 11 नवंबर 2011 को जय भानुशाली से शादी की थी. हालांकि, दोनों ने साल 2010 में ही गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी. साल 2017 में कपल ने अपने केयरटेकर के दो बच्चों राजवीर और खुशी को गोद लिया था, जिसके बाद 2019 में माही ने बेटी तारा को जन्म दिया. अलग होने के बाद भी दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. करीब 14 साल साथ रहने के बाद जय और माही ने 4 जनवरी 2026 को आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया.

ये भी पढ़ेंः रात को गार्ड की नौकरी, सुबह टॉयलेट की सफाई, गाना सुपरहिट होने के बाद भी पेट पालने के लिए ये काम करते थे गिप्पी ग्रेवाल

 
और पढ़ें
Published at : 17 Jun 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'उसे परेशान किया जा रहा था', मौत से पहले प्रेशर में थी संचिता उगाले, एक्ट्रेस के पिता का दावा
'उसे परेशान किया जा रहा था', मौत से पहले प्रेशर में थी संचिता उगाले, एक्ट्रेस के पिता का दावा
टेलीविजन
'क्योंकि....' के सेट पर स्मृति ईरानी-करिश्मा तन्ना का रीयूनियन, बोलीं- बच्ची खुद मां बनने वाली है
'क्योंकि....' के सेट पर स्मृति ईरानी-करिश्मा तन्ना का रीयूनियन, बोलीं- अब बच्ची खुद मां बनने वाली है
टेलीविजन
'कपड़े उतारो.. साथ में सोना पड़ेगा,' जब इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से काम के बदले की गई गंदी डिमांड
'कपड़े उतारो, साथ में सोना पड़ेगा,' जब इन एक्ट्रेसेस से काम के बदले की गई गंदी डिमांड
टेलीविजन
'लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया', 6 महीने से डिप्रेशन में थीं संचिता उगाले, डॉक्टर संग बातचीत आई सामने
'लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया', 6 महीने से डिप्रेशन में थीं संचिता उगाले, डॉक्टर संग बातचीत आई सामने
Advertisement

वीडियोज

All-New Mini Countryman C | Bigger, Bolder & More Premium | #minicountryman #autolive
Samajwadi Party Split |Mahadangal: बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में टूटेगी साइकिल?
Sonu Nigam Health Update: Pinched Nerve की वजह से भारी हुई आवाज, फिर भी नहीं Cancel किया Concert
Sanchita Ugale Suicide Case: किस वजह से TV Actress ने उठाया ये कदम? | Ujjwal Sharma
Zakir Khan से मिली सीख, Imtiaz Ali से हुई मुलाकात; Laksh Maheshwari ने खोले जिंदगी के बड़े राज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
डिप्लॉमेसी, इकॉनोमिक- आर्मी प्रेशर बनाकर..ईरान से डील पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
1 साल पुरानी तस्वीर में अमित शाह और राम गोपाल यादव, साथ थे संजय राउत, 'पर्ची' ने सपा पर खड़े किए सवाल
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
भोजपुरी सिनेमा
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई घायल
रवि किशन और पवन सिंह ने संग लगाए ठुमके, फैंस हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
विश्व
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
इजरायल से यारी यूएस को पड़ी भारी, ईरान के दिए इन 5 जख्मों को ताउम्र नहीं भूल पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
शिक्षा
Cbse 10th Result 2026: जल्द जारी होगा सीबीएसई 10वीं का सेकंड बोर्ड रिजल्ट, इस तरह से कर पाएंगे चेक
जल्द जारी होगा सीबीएसई 10वीं का सेकंड बोर्ड रिजल्ट, इस तरह से कर पाएंगे चेक
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget