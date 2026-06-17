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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'महादेव एंड संस' में घरेलू हिंसा का सीन देखकर भड़के लोग, उठी शो बंद करने की मांग

'महादेव एंड संस' में घरेलू हिंसा का सीन देखकर भड़के लोग, उठी शो बंद करने की मांग

Mahadev & Sons: टीवी शो 'महादेव एंड संस' के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. नए एपिसोड में दिखाए गए घरेलू हिंसा का सीन देखकर लोग भड़क गए हैं.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jun 2026 08:24 PM (IST)
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शक्ति आनंद, गर्वित साधवानी और स्नेहा वाघ स्टारर टीवी शो 'महादेव एंड सन्स' विवादों में घिर गया है. शो के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. नए एपिसोड में दिखाए गए घरेलू हिंसा का सीन देखकर लोग भड़क गए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स लगातार एक्स हैंडल पर नाराजगी जता रहे हैं. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

'ये रोमांस नहीं, घरेलू हिंसा है'
'महादेव एंड सन्स' के नए एपिसोड में लीड एक्टर धीरज को रज्जी (गरविता साधवानी) को थप्पड़ मारते और उसे चोट पहुंचाते हुए देखा जा सकता है. इस सीन ने टीवी पर घरेलू हिंसा दिखाए जाने को लेकर बहस छेड़ दी है. इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शो में घरेलू हिंसा के सीन को रोमांटिसाइज किया गया है. कई लोग सोशल मीडिया पर इस शो को बंद करने की मांग भी कर रहे हैं. 

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क्या है पूरा विवाद?
'महादेव एंड सन्स' के इस विवादित सीन में धीरज (आसिम खान) को रज्जी (गरविता साधवानी) के साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है. वो उसे थप्पड़ मारता है, धक्का देता है और फिजिकली टॉर्चर करता नजर आता है. वो उसे बेड पर धक्का देता है और गर्म आयरन छूने पर उसका हाथ जला भी देता है. आखिर रज्जी चीख पड़ती है तो धीरज कहता है कि उसके मन में उसके लिए कभी कोई फीलिंग नहीं होगी और उसके मन में उसके लिए केवल नफरत है.

'आज मैंने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं'
अब इसी सीन पर लोगों का गुस्सा फूटा है. एक यूजर ने लिखा, 'ये लोग घरेलू हिंसा को कितनी आराम से दिखा रहे हैं. उसे धक्का दिया, थप्पड़ मारा, उस पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी और इस्त्री से जलाया, इसके बाद वो रोमांस के नाम पर उसकी चीखों को भी दबा रहा है? ये क्या बकवास है, बंद करो इसे.' एक यूजर ने लिखा, 'आज मैंने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं. धीरज को रज्जी को चोट पहुंचाते हुए दिखाया और फिर वायलेंस को इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया. उसे जेल की सजा होना चाहिए, ये बहुत घिनौना है. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिसने बीच में आकर उसे चोट लगने से बचाया था.'

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सोशल मीडिया पर लगातार इस शो को बंद करने की मांग उठ रही है. फिलहाल मेकर्स ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है. बता दें कि 'महादेव एंड संस' को आप कलर्स टीवी पर देख सकते हैं.

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Published at : 17 Jun 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
Shakti Anand Mahadev & Sons
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