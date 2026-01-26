हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 Worldwide BO Day 3: दुनियाभर में ‘बॉर्डर 2’ का कहर, तीसरे दिन 150 करोड़ के हुई पार, 'जाट' के उड़ा दिए परखच्चे

Border 2 Worldwide Box Office Collection Day 3: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया है. इस फिल्म ने रिलीज के तीन दिनों में ग्लोबली 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

अनुराग सिंह निर्देशित ‘बॉर्डर 2’ उम्मीद से बढ़कर बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है. रिलीज के पहले दिन इसने धमाकेदार शुरुआत की थी और फिर वीकेंड पर तो इसने तहलका ही मचा दिया. फिलहाल ये फिल्म देश और दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीत चुकी है और इसी के साथ ये शानदार कमाई कर रही है. रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’ ने दुनियाभर में अब तक कितना कलेक्शन किया है?

‘बॉर्डर 2’ ने भारत में कितना कर लिया है कलेक्शन ?
‘बॉर्डर 2’ दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की, कई मॉर्निंग शो कैंसिल होने के बावजूद पहले दिन 30 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. वहीं फिल्म ने शनिवार को अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की, और फिर रविवार को सभी उम्मीदों को तोड़ते हुए इसने 54.50 करोड़ नेट कमाए. अनुराग सिंह की इस फिल्म ने अब अपने ओपनिंग वीकेंड में भारत में 121 करोड़ नेट (142.5 करोड़ ग्रॉस) का कलेक्शन कर दिया है.

बॉर्डर 2’ ने वर्ल्डवाइड कितना कर लिया है कलेक्शन?
वहीं ‘बॉर्डर 2’ ने दुनियाभर में बवाल मचाया हुआ है. ग्लोबली, फिल्म ने ज़बरदस्त शुरुआत की थी और फिर रविवार के बाद इंटरनेशनल मार्केट से इसने $2.6 मिलियन के आसपास कमाई कर ली है. इसी के साथ इसकी तीन दिनों की ग्लोबल कमाई 167 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं रिपब्लिक डे पर फिल्म की कमाई में और उछाल आने की उम्मीद है और ये 200 करोड़ के पार होकर 250 करोड़ के करीब पहुंच सकती है. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं.

बॉर्डर 2’ ने ‘जाट’ की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ा
अपनी वर्ल्डवाइड 167 करोड़ की कमाई के साथ, बॉर्डर 2 इस साल की पहली हिंदी फिल्म बन गई है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. यह इस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी बन गई है, जो दो तेलुगु संक्रांति रिलीज़ के बाद है. फिल्म की रफ़्तार को देखते हुए, सनी देओल स्टारर फिल्म जल्द ही टॉप पर पहुंच जाएगी. वहीं रविवार को, बॉर्डर 2 ने सनी की पिछली रिलीज़, जाट के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, जिसने पिछले साल दुनिया भर में 119 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था.

बॉर्डर 2 के बारे में सब कुछ
भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता द्वारा निर्मित, बॉर्डर 2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 2026 में बॉलीवुड की पहली बड़ी रिलीज है. 

 

Published at : 26 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 DILJIT DOSANJH BOX OFFICE COLLECTION
