स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' खबरों में बना हुआ है. शो की टीआरपी भी बढ़ गई है. शो टीआरपी में दूसरे नंबर पर आ गया है. शो को 2.0 मिलियन इम्प्रेशन मिले हैं. शो की कहानी को फैंस पसंद कर रहे हैं. इन दिनों शो परी की शादी और लव लाइफ के इर्द-गिर्द बना हुआ है. परी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का मजाक बना दिया है और ससुराल वालों को जेल पहुंचा दिया है.

शो का करंट ट्रैक कर रहा एंटरटेन

शो जब से शुरू हुआ तभी से डिसेंट स्टोरीलाइन देखने को मिल रही है. शो में तुलसी के सामने परी का खुलासा हो गया है. फैंस इस इंतजार में हैं कि तुलसी परी को क्या सजा देने वाली है. ये ही एक कारण है कि शो की टीआरपी में काफी इजाफा हुआ है.

दरअसल, परी एक लड़के से प्यार करती थी. लेकिन जब उस लड़के से शादी नहीं हो पाई तो उसे अरेंज मैरिज कर ली. लेकिन अरेंज मैरिज करने के बाद परी अब बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती है. परी बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए वो सब करने के लिए तैयार है जो सही नहीं है. परी ने अपने पति और ससुरालवालों पर मार-पीट का इल्जाम लगाया. इसके बाद वो ससुराल छोड़कर घर आ गई. फिर उसने अपने पेरेंट्स को अपनी बातों में फंसाया और ससुरालवालों को बिना किसी गलती के जेल पहुंचा दिया.

लेकिन तुलसी को अब सच्चाई का पता चल गया है. शो में आने वाले दिनों में क्या ट्विस्ट आएगा ये मजेदार होगा.

बिग बॉस को मिली ये जगह

वहीं सलमान खान के शो बिग बॉस की बात करें तो शो काफी चर्चा में है. हालांकि, शो टीआरपी में टॉप 5 में नहीं है. टीआरपी में बिग बॉस नौंवे नंबर पर है. बिग बॉस में तान्या मित्तल की शोऑफ जिंदगी और कुनिका सदानंद का बिहेवियर फैंस को एंटरटेन कर रहा है. अब देखना होगा आने वाले हफ्तों में शो को क्या रिस्पॉन्स मिलता है.