हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: गायत्री और नॉयना के चक्रव्यूह में फंसेगा मिहिर, तुलसी बनेगी बिजनेस वूमेन

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Spoiler: गायत्री और नॉयना के चक्रव्यूह में फंसेगा मिहिर, तुलसी बनेगी बिजनेस वूमेन

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में भी इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो की कहानी दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है.बता दें मिहिर और तुलसी के अलग होने से दर्शकों का दिल काफी दुखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अब सबकुछ बदल गया है. कभी मिहिर और तुलसी के प्यार की लोग मिसालें देते थे. लेकिन, अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक देखने को मिला कि मिहिर से अलग होने के बाद तुलसी खूब रोती है.

इसी बीच परी उसके पास पहुंच जाती है. तुलसी को परी बताती है कि उसे अपनी गलती का कितना पछतावा है. हालांकि, परी को तुलसी पूरी तरह से इग्नोर कर देती है.वहीं, अब नॉयना और गायत्री ने हाथ मिला लिया है. दोनों मिलकर नई प्लानिंग कर रही हैं. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.

गायत्री करवाएगी नॉयना और मिहिर की शादी

अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे शांति निकेतन पहुंचते ही नॉयना अब तुलसी बनने का नाटक करेगी. वहीं, गायत्री इसमें उसकी हेल्प करेगी.अपने फायदे के चक्कर में गायत्री ने फैसला ले लिया है कि वो मिहिर और नॉयना की शादी करवाकर रहेगी.हालांकि, तुलसी के बच्चे कभी भी नॉयना को अपनी मां नहीं मान पाएंगे.

इधर, रणविजय और उसके पेरेंट्स परी को खूब परेशान करने वाले हैं. परी को ये लोग पागल कर देंगे. इस दौरान कोई भी परी की मदद नहीं करेगा.परी को जल्द ही एहसास होगा कि शादी करके वो बुरी तरह से फंस गई है. पहले तो परी एडजस्ट करने की कोशिश करती है.

लेकिन, उसके बाद रणविजय को छोड़ने का फैसला करती है.तुलसी जल्द ही वृंदा और अंगद के संग मिलकर नई शुरुआत करने वाली है. अपने दम पर वो छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली है. हालांकि, अब मिहिर पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार तुलसी के घर छोड़ते ही गायत्री अब शांति निकेतन पर राज करेगी. नॉयना के संग मिलकर वो मिहिर को कंट्रोल करने वाली है.शो की कहानी में जल्द ही 6 साल का लीप दिखाया जाने वाला है. लीप आते ही तुलसी अब चश्मे में नजर आने वाली है.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: ईशानी का बुरा हाल करेगी अनुपमा, पेपर्स मिलते रजनी के बदलेंगे तेवर

Published at : 20 Dec 2025 07:38 AM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 8: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

जिंदा जिस्म में 69 गोलियों का बारूद !
बाजार में बेची जा रही बाबरी मस्जिद-हुमायूं कबीर वाली टी-शर्ट
अपने कारनामे पर अब भी क्यों खामोश है Nitish?
Renault Triber Drive Review | Auto Live #renault #triber
यूपी में BJP-SP के बीच कुर्मी वोट की लड़ाई शुरू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 8: नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
'अखंडा 2' ने 8 दिनों में कर ली तगड़ी कमाई, शतक लगाने के लिए चाहिए बस इतने करोड़
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
नौकरी
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
World Most Consumed Dish: दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
फैशन
क्रिसमस पार्टी लुक को परफेक्ट बनाने के लिए ट्राय करें ये फैंटास्टिक मेकअप लुक्स
क्रिसमस पार्टी लुक को परफेक्ट बनाने के लिए ट्राय करें ये फैंटास्टिक मेकअप लुक्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget