'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में अब सबकुछ बदल गया है. कभी मिहिर और तुलसी के प्यार की लोग मिसालें देते थे. लेकिन, अब दोनों की राहें जुदा हो चुकी है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब तक देखने को मिला कि मिहिर से अलग होने के बाद तुलसी खूब रोती है.

इसी बीच परी उसके पास पहुंच जाती है. तुलसी को परी बताती है कि उसे अपनी गलती का कितना पछतावा है. हालांकि, परी को तुलसी पूरी तरह से इग्नोर कर देती है.वहीं, अब नॉयना और गायत्री ने हाथ मिला लिया है. दोनों मिलकर नई प्लानिंग कर रही हैं. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है.

गायत्री करवाएगी नॉयना और मिहिर की शादी

अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे शांति निकेतन पहुंचते ही नॉयना अब तुलसी बनने का नाटक करेगी. वहीं, गायत्री इसमें उसकी हेल्प करेगी.अपने फायदे के चक्कर में गायत्री ने फैसला ले लिया है कि वो मिहिर और नॉयना की शादी करवाकर रहेगी.हालांकि, तुलसी के बच्चे कभी भी नॉयना को अपनी मां नहीं मान पाएंगे.

इधर, रणविजय और उसके पेरेंट्स परी को खूब परेशान करने वाले हैं. परी को ये लोग पागल कर देंगे. इस दौरान कोई भी परी की मदद नहीं करेगा.परी को जल्द ही एहसास होगा कि शादी करके वो बुरी तरह से फंस गई है. पहले तो परी एडजस्ट करने की कोशिश करती है.

लेकिन, उसके बाद रणविजय को छोड़ने का फैसला करती है.तुलसी जल्द ही वृंदा और अंगद के संग मिलकर नई शुरुआत करने वाली है. अपने दम पर वो छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली है. हालांकि, अब मिहिर पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार तुलसी के घर छोड़ते ही गायत्री अब शांति निकेतन पर राज करेगी. नॉयना के संग मिलकर वो मिहिर को कंट्रोल करने वाली है.शो की कहानी में जल्द ही 6 साल का लीप दिखाया जाने वाला है. लीप आते ही तुलसी अब चश्मे में नजर आने वाली है.

