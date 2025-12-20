रुपाली गांगुली के शो 'अनपुमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया गया. इसके बाद भी शो की टीआरपी गिर गई और नंबर वन पर बिग बॉस 19 ने कब्जा कर लिया. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजन शाही ने फिर से अपने शो की कहानी पर फोकस करना शुरू कर दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही 'अनुपमा' में फिर से शहनाई बजने वाली है. ये तो हर किसी को पता है कि अनुपमा में जैसे ही शादी का ट्रैक दिखाया जाता है रेटिंग अच्छी हो जाती है. मालूम हो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक कई शादियां हो चुकी हैं और इसी वजह से ये शो कई सालों से टीवी की दुनिया पर राज करता है.

रजनी को अनुपमा देगी शगुन

'अनुपमा' का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. शो में आपने अभी तक देखा, भारती जैसे ही शादी के लिए हां कर देती है अनुपमा बिना देरी किए रजनी के घर पहुंच जाती है. वो रजनी को भारती और वरुण की शादी का शगुन देती है. इस दौरान रजनी उससे चॉल के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए कहती हैं.

चॉल के लोगों के पास अनुपमा पेपर्स लेकर जाती है. अनुपमा समझ नहीं पाती है कि रजनी उसे पागल बना रही है.इसी बीच शो में बड़ा धमाका होने वाला है. जल्द ही शो की कहानी कुछ इस तरह से बदलेगी कि अनुपमा बदनाम हो जाएगी. शादी से पहले अनुपमा को रजनी कुछ गहने देगी.

अनुपमा को चलेगा चोर का पता

ये गहने सरिता ताई अपने घर में रखेगी. सरिता ताई जैसे ही सो जाती है कोई इन गहनों को चुराने की कोशिश करता है. सरिता ताई को नहीं पता होता है कि उसके कमरे में कोई घुस गया है. लेकिन, अनुपमा को इस बात की भनक लग जाएगी.अनुपमा को पता चल जाता है कि रजनी के गहने लेकर ईशानी ही भागी है.

बिना देर किए ईशानी को अनुपमा पकड़ने वाली है. अनुपमा को जल्द ही ईशानी मिल जाएगी. उसके बाद ईशानी को अनुपमा मारने वाली है.ईशानी से अनुपमा कहती है कि वो अपनी औकात ना भूले. सबसे सामने ईशानी की अनुपमा क्लास लगाएगी. इसके साथ ही वो ईशानी पर कई पाबंदी भी लगाएगी. इसी बीच सब मिलकर भारती की शादी की तैयारियां करने वाले हैं. इधर, चॉल के पेपर्स रजनी को अनुपमा देने वाली है. चॉल के पेपर्स मिलते ही उसके तेवर बदल जाएंगे.

