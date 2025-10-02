Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: मिहिर के इंतजार में पागल होगी 'तुलसी', अंगद बनेगा वृंदा का 'दूल्हा'
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आए दिन एक नया तमाशा शुरू हो जा रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इतना ही नहीं शो में अब अंगद और वृंदा की लव स्टोरी शुरू होने वाली है.
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कब क्या हो जाएगा इसका अंदाजा दर्शक बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे हैं.परिधि और नॉयना ने कसम खा ली है कि वो तुलसी की जिंदगी बर्बाद करके रहेंगी. वहीं, तुलसी है कि वो हार नहीं मानने वाली.
शो में अब तक देखने को मिला कि तुलसी के घर में नॉयना धनुची डांस करती है. वीडियो कॉल पर मिहिर नॉयना का डांस देखता है. तुलसी के लाख कहने पर भी मिहिर घर नहीं आता.इसी बीच नॉयना मिहिर को सपने में देखने लगती है. इसी बीच वृंदा का मंगेतर तुलसी के घर पहुंचता है.
मिहिर को नॉयना बुलाएगी अपने घर
उसके बाद शो में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है.अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि नवमी के दिन तुलसी मिहिर का इंतजार कर रही होती है. वहीं, परिधि दावा करती है कि मिहिर शांति निकेतन वापस नहीं आएगा.जब मिहिर अपने घर जाने से इंकार कर देता है तो नॉयना उसे अपने घर बुलाएगी.
तुलसी को जल्द ही इस बात की भनक लगेगी.जब तुलसी को पता चलेगा कि उसे छोड़ मिहिर नॉयना के संग दशहरा सेलिब्रेट कर रहा है तो उसे गहरा झटका लगेगा. दूसरी तरफ परिधि एक बार फिर से अपने एक्स से मिलेगी और दूसरी शादी की तैयारी करेगी.
अंगद का होगा पारा हाई
इस काम को अंजाम देने के लिए उसने नॉयना को मोहरा बना लिया है. गरबा के दौरान अंगद की बाहों में वृंदा को देख उसका मंगेतर काफी भड़कने वाला है. वो वृंदा पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा, ऐसे में अंगद का पारा हाई हो जाएगा.
सबके सांने वृंदा के मंगेतर की अंगद धुलाई करने वाला है.तलुसी के परिवार में अंगद और वृंदा की वजह से काफी कलेश होने वाला है. जल्द ही वृंदा की सगाई टूट जाएगी और तुलसी उसके घर अंगद का रिश्ता लेकर जाएगी.
ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: 'अनुपमा' के आगे खुलेगा 'समर' से जुड़ा ये बड़ा राज, शो में 'जादू -टोना' का खेल होगा शुरू
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL