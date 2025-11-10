प्रेग्नेंसी के दौरान इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने फिल्म में किया था डांस नंबर, बताया कैसे की शूटिंग

किशोरी शाहाणे एक मशहूर इंडियन एक्ट्रेस, डांसर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया है. बता दें, एक्ट्रेस जब अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करती हैं, तो उन्हें लगता है कि ये उनके जीवन के सबसे व्यस्त लेकिन खुशियों से भरा पल था. वो बताती हैं, “जब मेरी शादी हुई, तब मैं कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर रही थी.

एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, एक टीवी सीरियल भी कर रही थी, और मेरे पति दीपक बलराज की डायरेक्शन में बनी मेरी फिल्म बम ब्लास्ट जून 1993 में ही रिलीज हुई थी. उसी साल दिसंबर में हमने शादी करने का फैसला किया.” उस समय तक किशोरी शाहाणे करीब 40-45 मराठी फिल्मों में काम कर चुकी थीं, साथ ही कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स, टीवी सीरियल्स और एड्स भी किए थे.

शादी के बाद भी जारी रखा काम

वो बताती हैं, “मुझे लगा था कि अब काफी काम कर लिया है, अब शादी करके सेटल होने का वक्त है.” लेकिन शादी के बाद भी काम रुका नहीं. शादी के कुछ ही समय बाद वो मां बनने वाली थीं और उसी दौरान लगातार फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग भी कर रही थीं.

प्रेग्नेंसी के दौरान किया था डांस नंबर

किशोरी शाहाणे ने प्रेग्नेंसी के दौरान भी काम जारी रखा. उन्होंने डॉक्टर की सलाह मानते हुए कुछ सावधानियां रखीं जैसे, ज्यादा मेहनत वाला काम न करना, सीढ़ियां कम चढ़ना और उबड़-खाबड़ रास्तों पर सफर से बचना. वो बताती हैं, “मैंने प्रेग्नेंसी के दौरान एक मराठी फिल्म में डांस नंबर भी किया था. कोरियोग्राफर ने ऐसे स्टेप्स रखे थे कि मुझे ज्यादा मूवमेंट न करनी पड़े.”

फिर सातवें महीने तक आते-आते डॉक्टर ने उन्हें आखिरकार आराम करने की सलाह दी. डॉक्टर ने कहा, “डिलीवरी के बाद फिर से काम शुरू कर लोगी, अभी थोड़ा ब्रेक ले लो.” इसके बाद किशोरी शाहाणे ने अपने बाकी काम निपटाए और पूरी तरह अपनी सेहत पर ध्यान दिया. आज जब वो उस वक्त को याद करती हैं, तो मानती हैं कि उस समय की उनकी मेहनत और अनुशासन ने न सिर्फ उनके करियर बल्कि पारिवारिक जीवन को भी मजबूत बनाया.

किशोरी शाहाणे का करियर

किशोरी शाहाणे ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और बाद में कई फिल्मों में लीड रोल किए. उनकी पहली बड़ी फिल्म अशोक सराफ के साथ 'प्रेम करूया खुल्लम खुल्ला' थी. वो क्लासिकल और फोक डांस में भी माहिर हैं. इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया है, जैसे 'शक्ति - अस्तित्व के एहसास की' और 'गुम है किसी के प्यार में'.