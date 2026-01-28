जेनिफर विंगेट से शादी की खबरों पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच

टीवी एक्टर करण वाही और जेनिफर विंगेट लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और साथ में काम भी कर चुके हैं. करण और जेनिफर के शादी करने की अफवाह हर जगह फैली हुई है. दोनों की साथ में सोशल मीडिया पर जमकर फोटोज वायरल हो रही हैं. शादी की खबरों पर अब करण वाही ने चुप्पी तोड़ दी है.

शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में करण ने उनकी शादी की सच्चाई बता दी है. जो फैंस इस जोड़ी को साथ देखने का इंतजार कर रहे थे, वो निराश हो सकते हैं. करण ने खास बातचीत में ये साफ कर दिया है कि शादी की खबरें फेक हैं.

साथ में इस शो में किया काम

जेनिफर और करण की इंडस्ट्री में शुरुआती दिनों से ही स्ट्रॉन्ग दोस्ती है. उन्होंने अपने शुरुआती शो में से 'दिल मिल गए' में साथ काम किया था, जहां जेनिफर ने डॉ. रिद्धिमा गुप्ता का किरदार निभाया था, जबकि करण वाही डॉ. सिद्धांत मोदी के किरदार में नजर आए थे. लगभग 14 साल बाद, ये जोड़ी 2024 में वेब सीरीज रायसिंहानिया वर्सेस रायसिंहानिया में एक-दूसरे के सामने नजर आए थे. उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों से बहुत तारीफ मिली और जहां उनकी दोस्ती मजबूत बनी रही, वहीं उनके डेटिंग की अफवाहें भी उड़ने लगीं.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो करण वाही सिंगल हैं. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था. वहीं जेनिफर ने साल 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. ये शादी 2 साल भी नहीं चल पाई थी. 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया था. जेनिफर से तलाक के बाद करण अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं. उन्होंने बिपाशा बसु से शादी की है और उनकी एक बेटी भी है. वहीं तलाक के बाद से जेनिफर ने दोबारा शादी नहीं की है.

