जब प्रोड्यूसर ने किया था रुबीना दिलैक संग धोखाधड़ी, एक्ट्रेस को मजबूरी में बेचना पड़ा था घर और गाड़ी

जब प्रोड्यूसर ने किया था रुबीना दिलैक संग धोखाधड़ी, एक्ट्रेस को मजबूरी में बेचना पड़ा था घर और गाड़ी

टीवी की मशहुर एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक ने अपना एक पुराना किस्सा लोगों से शेयर किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक निर्माता ने उनके साथ 16 लाख का धोखा किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Feb 2026 04:14 PM (IST)
टीवी की मशहुर एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक ने अपना एक पुराना किस्सा लोगों से शेयर किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक निर्माता ने उनके साथ 16 लाख का धोखा किया था.

रुबीना दिलैक बेशक टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने काफी मुश्किलों का सामना किया था.

रुबीना दिलैक ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में जीटीवी के सीरियल छोटी बहू से की थी. शो में उन्होंने राधिका का किरदार निभाया था.
रुबीना दिलैक ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में जीटीवी के सीरियल छोटी बहू से की थी. शो में उन्होंने राधिका का किरदार निभाया था.
इस सीरियल और किरदार से रुबीना ने घर-घर पहचान बनाया और काफी मशहूर हुईं. इसके बाद सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में किन्नर का किरदार निभाकर उन्होंने अपने करियर को उचाईयों तक पहुचाया.
इस सीरियल और किरदार से रुबीना ने घर-घर पहचान बनाया और काफी मशहूर हुईं. इसके बाद सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में किन्नर का किरदार निभाकर उन्होंने अपने करियर को उचाईयों तक पहुचाया.
Published at : 10 Feb 2026 04:14 PM (IST)
