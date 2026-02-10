एक्सप्लोरर
जब प्रोड्यूसर ने किया था रुबीना दिलैक संग धोखाधड़ी, एक्ट्रेस को मजबूरी में बेचना पड़ा था घर और गाड़ी
टीवी की मशहुर एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक ने अपना एक पुराना किस्सा लोगों से शेयर किया था. इस दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक निर्माता ने उनके साथ 16 लाख का धोखा किया था.
रुबीना दिलैक बेशक टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्ट्रेस ने काफी मुश्किलों का सामना किया था.
Published at : 10 Feb 2026 04:14 PM (IST)
