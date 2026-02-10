एक्सप्लोरर
टीवी की सीता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, आज भी दीपिका चिखालिया को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं लोग
Dipika Chikhlia: रामायण में सीता का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली दीपिका चिखालिया आज भी लोगों के लिए आस्था और सम्मान की मिसाल हैं. उनकी सादगी और खूबसूरती आज भी वैसी ही नजर आती है.
टीवी की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ किरदार नहीं निभाते बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं. रामानंद सागर की रामायण में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखालिया भी उन्हीं में से एक हैं. उनकी मासूमियत सादगी और शांत अंदाज ने उन्हें टीवी की ‘सीता’ बना दिया. यही वजह है कि आज भी जब लोग उन्हें देखते हैं तो श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं. सालों बाद भी उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व में वही अपनापन है जो उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है.
