टीवी की सीता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, आज भी दीपिका चिखालिया को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं लोग

रामानंद सागर के ऐतिहासिक सीरियल रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं.भले ही उस शो को आए दशकों बीत चुके हों लेकिन दीपिका को आज भी लोग उसी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं।.