हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की सीता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, आज भी दीपिका चिखालिया को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं लोग

टीवी की सीता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, आज भी दीपिका चिखालिया को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं लोग

Dipika Chikhlia: रामायण में सीता का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली दीपिका चिखालिया आज भी लोगों के लिए आस्था और सम्मान की मिसाल हैं. उनकी सादगी और खूबसूरती आज भी वैसी ही नजर आती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Dipika Chikhlia: रामायण में सीता का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली दीपिका चिखालिया आज भी लोगों के लिए आस्था और सम्मान की मिसाल हैं. उनकी सादगी और खूबसूरती आज भी वैसी ही नजर आती है.

टीवी की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ किरदार नहीं निभाते बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं. रामानंद सागर की रामायण में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखालिया भी उन्हीं में से एक हैं. उनकी मासूमियत सादगी और शांत अंदाज ने उन्हें टीवी की ‘सीता’ बना दिया. यही वजह है कि आज भी जब लोग उन्हें देखते हैं तो श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं. सालों बाद भी उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व में वही अपनापन है जो उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है.

रामानंद सागर के ऐतिहासिक सीरियल रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं.भले ही उस शो को आए दशकों बीत चुके हों लेकिन दीपिका को आज भी लोग उसी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं।.
रामानंद सागर के ऐतिहासिक सीरियल रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती हैं.भले ही उस शो को आए दशकों बीत चुके हों लेकिन दीपिका को आज भी लोग उसी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं।.
कई बार सार्वजनिक जगहों पर उन्हें देखकर लोग अपने आप हाथ जोड़ लेते हैं जैसे सच में सीता माता सामने आ गई हों.
कई बार सार्वजनिक जगहों पर उन्हें देखकर लोग अपने आप हाथ जोड़ लेते हैं जैसे सच में सीता माता सामने आ गई हों.
Published at : 10 Feb 2026 02:28 PM (IST)
