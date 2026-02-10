हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'मैं दिखावा नहीं कर सकती..' बिग बॉस 17 फेम सोनिया बंसल ने इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब करेंगी ये काम

'मैं दिखावा नहीं कर सकती..' बिग बॉस 17 फेम सोनिया बंसल ने इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब करेंगी ये काम

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसे को देखा गया है कि एक वक्त पर उन्होंने शोबिज को छोड़ दिया और अध्यात्म की राह को चुन लिया. ऐसा ही कुछ इस एक्ट्रेस ने भी किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Feb 2026 04:48 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसी एक्ट्रेसे को देखा गया है कि एक वक्त पर उन्होंने शोबिज को छोड़ दिया और अध्यात्म की राह को चुन लिया. ऐसा ही कुछ इस एक्ट्रेस ने भी किया है.

बिग बॉस 17 की एक कंटेस्टेंट जो अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने इंडस्ट्री को अब अलविदा कह दिया है और अब एक नई राह पर चल पड़ी हैं.

1/7
आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया बंसल हैं. सलमान खान के शो बिग बॉस 17 में देखा गया था.
आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया बंसल हैं. सलमान खान के शो बिग बॉस 17 में देखा गया था.
2/7
सोनिया ने कुछ वक्त पहले ये घोषणा की थी कि अब वो शोबिज से दूर जा रही हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं.
सोनिया ने कुछ वक्त पहले ये घोषणा की थी कि अब वो शोबिज से दूर जा रही हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं.
Published at : 10 Feb 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss 17 Soniya Bansal

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का लोकसभा में तंज, पूछा- 18 बड़ा है या जीरो
'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', US के साथ डील पर अखिलेश का तंज, पूछा- 18 बड़ा या जीरो
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Tax Rules अब हुए Easy, न रहेगा Pressure न कोई Panic | Paisa Live
AI के दम पर आगे बढ़ेगी Tata Motors, AIEQU Mobility से बदलेगा Game | Paisa Live
Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का लोकसभा में तंज, पूछा- 18 बड़ा है या जीरो
'बजट का हलवा यहां बंटा या वहां', US के साथ डील पर अखिलेश का तंज, पूछा- 18 बड़ा या जीरो
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती
Exclusive: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी ये बड़ी गलती
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget