सोनिया ने कुछ वक्त पहले ये घोषणा की थी कि अब वो शोबिज से दूर जा रही हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं.