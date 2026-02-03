सिद्धार्थ भारद्वाज पर भड़के द 50 कंटेस्टेंट करण पटेल, कहां- 'मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा'
The 50: रियलिटी शो द 50 के पहले ही एपिसोड में बड़ा हंगामा देखने को मिला. टास्क के दौरान करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच जबरदस्त बहस हो गई. ये बहस फिजिकल होने के आरोप तक पहुंच गई.
रियलिटी शो ‘द 50’ का पहला सीजन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि इसका पहला बड़ा विवाद सामने आ गया. 1 फरवरी को शुरू हुए इस शो में 50 कंटेस्टेंट्स को एक साथ एक ही घर में रखा गया है जहां उन्हें अलग-अलग टास्क खेलने होते हैं. शो के पहले ही एपिसोड में माहौल तब गर्म हो गया जब करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज आमने-सामने आ गए. दोनों अलग-अलग टीम में थे लेकिन टास्क के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि बहस लड़ाई में बदलती नजर आई.
टास्क के दौरान हुआ झगड़ा
टास्क के बीच करण पटेल ने सिद्धार्थ पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर फिजिकल कॉन्टैक्ट किया. करण का कहना था कि सिद्धार्थ ने उन्हें धक्का दिया और छाती पर पंच मारा. इस आरोप के बाद करण काफी भड़क गए और गुस्से में उनका रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया.
करण का फूटा गुस्सा
गुस्से में करण पटेल कहते सुनाई दिए की 'मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा… इसने मुझे धक्का दिया है.' इसके बाद दोनों के बीच गाली-गलौज भी शुरू हो गई थी. टास्क के बीच ही दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे जिससे पूरा एरिना हंगामे से भर गया था. सिद्धार्थ भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने करण को चेतावनी देते हुए कहा, 'दोबारा ऐसा मत कहना.'
सिद्धार्थ ने खुद को बताया बेगुनाह
विवाद बढ़ने के बाद सिद्धार्थ भारद्वाज ने साफ कहा कि टास्क के दौरान जो भी कॉन्टैक्ट हुआ वो गलती से था. उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने जानबूझकर करण को धक्का दिया या मारा. सिद्धार्थ का कहना था कि गेम के जोश में ऐसा हो जाता है और इसमें कोई इरादा नहीं था.
प्रिंस नरूला ने संभाली स्थिति
जब मामला ज्यादा बिगड़ने लगा तो शो के दूसरे कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला ने बीच में आकर हालात संभालने की कोशिश की. प्रिंस ने सिद्धार्थ को समझाया कि टास्क के दौरान डिसिप्लिन रखना जरूरी है और फिजिकल होना गलत है. इसी बीच एरिना गेम्स के आखिर में इंटरनेट सेलेब्रिटी वंशज सिंह को शो से बाहर कर दिया गया जिसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स वापस पैलेस के अंदर चले गए थे.
