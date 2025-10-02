करण कुंद्रा और अनुषा दांडेकर के बीच एक दौर में बेशुमार प्यार हुआ करता था.2020 में कपल का ब्रेकअप हुआ और दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए. हालांकि, कई मौकों पर देखा गया कि बिना करण कुंद्रा का नाम लिए अनुषा ने उनपर चीटिंग के आरोप लगाए.

हाल ही में अनुषा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बिना नाम लिए करण कुंद्रा पर तंज कसती दिखीं.अनुषा ने कहा कि वो किसी को डेट कर रही थीं और वो डेटिंग ऐप के जरिए अलग-अलग लड़कियों के संग इंटिमेट हो रहा था.

कऱण ने पोस्ट किया डिलीट

सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि करण कुंद्रा के बारे में अनुषा बात कर रही हैं. अब करण कुंद्रा ने इन आरोपों पर अपना रिएक्शन दिया है.कऱण ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया. हालांकि, अपने पोस्ट को एक्टर ने कुछ वक्त बाद डिलीट भी कर दिया.

टेली चक्कर के अनुसार करण ने पोस्ट में लिखा,'तीन घंटे में 87 आर्टिकल्स और वो किस लिए?एक पॉडकास्ट बेचने के लिए.क्या हमारे देश के युवा लड़के-लड़कियों को ये प्रेरणा दी जा रही है?क्या ये मनोरंजन है आपके लिए? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये क्रूर एलीट औरतें कुछ भी कह सकती हैं और उनकी सराहना की जाएगी और मेरे जैसे आदमियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. छोटे शहर से आते हैं हम और बहुत मेहनत करते हैं. अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं. कोई भी तब तक सपोर्ट नहीं करता जब तक आपके अंदर से पूरा स्पार्क खत्म न हो जाए.'

अंदर से तोड़ देते हैं झूठे आरोप

करण ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि वो सुबह के चार बजे ये पोस्ट लिख रहे हैं. पोस्ट में एक्टर ने लिखा कि कोई महिला जिसका कनेक्शन बॉलीवुड के परिवार से है वो किसी भी आदमी के खिलाफ कुछ भी बोल सकती है और कोई सवाल नहीं करेगा. उन्होंने इसे व्यवस्थित उत्पीड़न बताया और कहा कि ऐसे झूठे आरोप लोगों को अंदर से तोड़ देते हैं.

